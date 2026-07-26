Perfekter Einstand für Andrin Hunziker beim FC St. Gallen: Der Neuzugang erzielt beim 2:1 gegen den FC Zürich als Joker den Siegtreffer – und weist danach die Aussagen von FCB-Boss David Degen zu seinem Abgang zurück.

Darum geht’s Andrin Hunziker erzielt bei seinem Pflichtspieldebüt für den FC St. Gallen den Siegtreffer zum 2:1 gegen den FC Zürich und sorgt nach seiner Einwechslung für einen perfekten Saisonstart.

Der 23-Jährige widerspricht FCB-Präsident David Degen. Er sagt, Basel habe ihn nie ernsthaft zurückholen wollen und ihm habe die nötige Überzeugung des Klubs gefehlt.

Hunziker fühlt sich in St. Gallen vom ersten Tag an wertgeschätzt. Das familiäre Umfeld und das Vertrauen des Vereins seien ausschlaggebend für seinen Wechsel gewesen. Zusammenfassung erstellt mit

Nach einer Stunde schickt FCSG-Coach Enrico Maassen seinen Neuzugang Andrin Hunziker aufs Feld. St. Gallen liegt da mit 0:1 im Rückstand. Nur kurz nach seiner Einwechslung hat Hunziker den Ausgleich auf dem Kopf, setzt den Ball aber unbedrängt links am Tor vorbei.

Wenige Minuten nach dem 1:1-Ausgleich durch Lukas Görtler (70.) flankt der Deutsche butterweich von links in die Box, dort löst sich Hunziker perfekt von Gegenspieler Sauter und nickt zur erstmaligen Führung für die Hausherren ein – am Ende reicht das 2:1 für den perfekten Saisonauftakt.

«Die erste Chance muss ich es machen, aber umso schöner, dass ich trotzdem der Mannschaft etwas zurückgeben konnte», meint Andrin Hunziker im Interview mit blue Sport zu seinem Game-Winner.

Nachdem man erst vor wenigen Tagen Benfica Lissabon besiegte, muss nun Hunziker das Ganze «erst einmal verarbeiten», wie er gesteht. «Es ist alles so schnell gegangen. Jetzt bin ich erst eine Woche richtig im Trainingsbetrieb», hält der 23-Jährige fest.

Der Stürmer wechselte erst Mitte Juli vom FC Basel in die Ostschweiz. Beim FCSG erhielt der ehemalige Schweizer Nachwuchsinternationale einen Vierjahresvertrag.

Vom FCB «ist nichts gekommen»

Der gebürtige Basler konnte sich beim FCB nie richtig durchsetzen. In den letzten Jahren wurde er immer wieder ausgeliehen, an Aarau in die Challenge League, den Karlsruher SC in die 2. Bundesliga und in der letzten Saison an Winterthur. Dort erzielte er in 36 Spielen stolze elf Tore.

FCB-Präsident David Degen betonte kürzlich im Interview blue sport, dass Hunziker den Anspruch gehabt habe, in Basel Stürmer Nummer 1 zu sein, was der Klub ihm nicht habe zusichern können. «Das wüsste ich, wenn sie mich gerne zurückgeholt hätten», hält Hunziker entgegen und ergänzt: «Die Überzeugung hat in allen Belangen gefehlt – ich hatte noch ein Jahr Vertrag, aber da ist nichts gekommen», macht er klar.

05:36 «Er wollte Stürmer Nummer 1 sein»: FCB-Boss Degen spricht über Hunziker – und mögliche weitere Abgänge

«Dann war für mich klar, wenn so ein Verein wie St. Gallen kommt, der so gut aufgebaut ist, das Team so zusammenhält und wo ich wirklich von Tag 1 die Überzeugung gespürt habe. Es ist für mich richtig schön», schwärmt der Neuzugang, der sich selbst nicht als 1:1-Ersatz zu dem nach Hoffenheim abgewanderten Alessandro Vogt sieht.

«Das ganze familiäre Umfeld hier, das passt hervorragend zu mir. Das habe ich von Anfang an gespürt. Deshalb bin ich sehr froh, da zu sein», resümiert Hunziker.

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