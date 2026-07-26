Cédric Zesiger ist nach drei Jahren Bundesliga zurück bei YB. Gereift und mit viel Erfahrung im Gepäck soll der Innenverteidiger in Bern eine Leaderrolle übernehmen und die Young Boys zu alter Stärke zurückführen.

Vor drei Jahren verabschiedete sich Zesiger als Double-Sieger mit YB in Richtung Bundesliga. Nach insgesamt 72 Bundesliga-Einsätzen für Wolfsburg und zuletzt Augsburg entschied sich der 28-Jährige diesen Sommer, nach Bern zurückzukehren.

Mit seiner gewonnenen Erfahrung soll er bei YB eine Leaderrolle übernehmen und den Klub zum ersten Meistertitel seit 2024 führen. Sinnbildlich dafür trägt er beim Saisonauftakt gegen Sion die Captainbinde. Spürt Zesiger den Druck, der auf seinen Schultern lastet?

«Ich wusste vor meiner Rückkehr, dass es so sein wird. Es war auch der Grund, weshalb ich zurückgekommen bin, um eine wichtige Rolle zu übernehmen», sagt der 28-Jährige nach dem 4:2-Sieg gegen Sion im Interview bei blue Sport.

Als Spieler wolle man immer wachsen, das sei bei ihm nicht anders. Dass am Anfang nicht alles klappen wird, dessen ist er sich bewusst: «Ich hatte auch heute zwei, drei Aktionen, die noch nicht so waren, wie ich mir das vorstelle. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben den Fans gezeigt, dass wir wieder Mentalität und die YB-DNA auf den Platz bringen wollen, um wieder erfolgreich zu sein.»

Spycher: «Wir wollen ein Führungsteam»

Die fehlende Mentalität wurde bei YB insbesondere in der letzten Saison oft bemängelt. Wurde Cédric Zesiger unter anderem aus diesem Grund zurückgeholt, Christoph Spycher?

«Die Erwartung ist nicht, dass Zesiger alleine diese Rolle übernimmt, sondern es soll ein Führungsteam sein», sagt der 48-jährige YB-Boss. «Es sind ganz viele Spieler, die schon letztes Jahr hier waren und einen Teil der Verantwortung übernehmen müssen.»

Für ihn sind die Neuzuzüge wie Zesiger, Joel Mall oder auch Isaac Schmidt Elemente, die ihren Beitrag leisten müssen, um das Leaderteam zu unterstützen. «Sie müssen aber schlussendlich harmonieren, damit sie nicht der beste Leader, sondern das beste Führungsteam sind», schliesst Spycher ab.

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