Jonas Omlin steht sechs Jahre nach seinem Wechsel vom Rheinknie ins Ausland wieder zwischen den Pfosten des FC Basel. Der 32-jährige Goalie nimmt den Meistertitel ins Visier.

«Ich habe mit dem FCB noch etwas offen»

Rückkehrer will den Meistertitel Jonas Omlin: «Ich habe mit dem FC Basel noch etwas offen»

Darum geht’s Jonas Omlin hütete von 2018 bis 2020 das Tor des FC Basel und gewann mit dem FCB 2019 den Schweizer Cup.

Nach sechs Jahren im Ausland kehrt der Keeper nach Basel zurück. «Ich habe hier noch etwas offen», sagt Omlin vor dem Saisonstart und spricht sogleich vom Meistertitel. Zusammenfassung erstellt mit

«Es war wieder Zeit, um in die Schweiz zurückzukehren», sagt Jonas Omlin bei blue Sport. Der 32-jährige Innerschweizer stemmte mit dem FC Basel 2019 den Cup-Pokal in die Höhe, sechs Jahre nach seinem Wechsel ins Ausland will er an seiner alten Wirkungsstätte wieder Titel gewinnen.

«Ich und meine Partnerin sind ohne Kinder ins Ausland gegangen und kommen jetzt mit zwei Kindern zurück.» Nach Stationen bei Borussia Mönchengladbach, Montpellier und Bayer Leverkusen hütet Omlin wieder den Kasten des FCB. «Wir sind glücklich, wieder in der Schweiz zu sein.»

In Basel hat der 1,90-Meter-Mann Grosses vor: «Ich hatte mit dem FCB zwar den Cup geholt, aber der Meistertitel ist noch nicht in meinem Repertoire. Es wäre schön, das mit dem FC Basel zu schaffen.»

Nachdem der FCB in der vergangenen Saison die Ziele verpasste, zeigt sich Omlin gewillt, das Ruder am Rheinknie mit der Mannschaft rumzureissen: «Ich bin hungrig.» Er selbst sei im Ausland nochmals auf ein nächstes Level gekommen.

Eine Leaderfigur war Omlin schon immer. Bei Bundesligist Gladbach trug er einst gar die Captain-Binde. Eine ähnliche Rolle soll er beim FCB übernehmen: «Die Mannschaft ist jung und ich werde versuchen, den Spielern zu helfen.» Sein Comeback in der Super League feiert Omlin am kommenden Samstag gegen Servette.

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