Als immerhin der erste Punktgewinn nach dem Aufstieg in die Super League Tatsache schien, folgte für Vaduz der nächste Nackenschlag: Franck Surdez traf im Tourbillon in der 94. Minute zum umjubelten 3:2 für das Heimteam, das auf die Startniederlage gegen YB reagieren konnte und den zweiten Sieg in Folge schaffte.

Lange mühten sich die Walliser an den Liechtensteinern jedoch erfolglos ab. Zwar gelang ihnen nach frühem Rückstand (5.) der schnelle sowie sehenswerte Ausgleich durch Donat Rrudhani (21.). Doch die aufsässigen Vaduzer kamen durch Marcel Monsberger noch vor der Pause und entgegen dem Spielverlauf zur neuerlichen Führung.

Erst Joker Winsley Boteli schaffte kurz vor dem Ende den verdienten Ausgleich (83.). Und wie schon vor Wochenfrist gegen St. Gallen entglitt dem Team von Marc Schneider in der Schlussphase auch noch der eine Punkt.

Telegramm

7000 Zuschauer. - SR Qovanaj. - Tore: 5. Stark (Monsberger) 0:1. 21. Rrudhani 1:1. 36. Monsberger (Dalipi) 1:2. 83. Boteli (Marquinhos Cipriano) 2:2. 94. Surdez (Chouaref) 3:2.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Marquinhos Cipriano; Berdayes (56. Chouaref), Sylla (56. Kabacalman), Baltazar Costa, Rrudhani (67. Chipperfield); Nivokazi (56. Boteli), Lukembila (56. Surdez).

Vaduz: Schaffran; Hasler, Simani (75. Lang), Berisha, Sawadogo; Mack; Stark (54. Hammerich), Dalipi, Cabrera (75. Cocic); Monsberger, Sorgic (9. Djokic; 75. Kasper).

Bemerkungen: Verwarnungen: 8. Rrudhani, 10. Dalipi, 16. Sawadogo, 38. Kronig, 59. Mack, 74. Djokic.