Der FC St.Gallen startet als Vizemeister und Cup-Sieger in die neue Saison. Gibt es da jetzt nur noch ein Ziel? blue Sport hat bei den Protagonisten auf den Zahn gefühlt.

Cupsieger und Vizemeister Lukas Görtler, ist für St.Gallen alles andere als der Meistertitel zu wenig?

Darum geht’s Der FC St.Gallen startet als Cupsieger und Vizemeister in die neue Saison.

Natürlich macht das Lust auf mehr, dennoch spricht niemand im Verein davon, dass jetzt nur noch der Meistertitel gut genug wäre.

blue Sport hat mit Captain Lukas Görtler, Christian Witzig und Trainer Enrico Maassen gesprochen.

St.Gallen spielt am Sonntag beim Super-League-Auftakt zuhause gegen den FCZ, drei Tage nach dem Hinspiel in der Europa-League-Quali gegen Benfica Lissabon. Zusammenfassung erstellt mit

An den 24. Mai 2026 wird man sich in der Ostschweiz noch lange erinnern: St.Gallen gewinnt den Cupfinal und damit den ersten Titel seit der Meisterschaft im Jahr 2000. Spieler, Vereinsverantwortliche, Fans – alle sind überwältigt und feiern den Triumph ausgelassen.

Die Feierlichkeiten werden dann zwar kurzerhand von vereinsinternen Querelen überschattet, doch der Sturm legt sich rasch wieder und so geht nun gefühlt alles so weiter wie zuvor.

Doch nicht nur im Cup überzeugen die St.Galler in der abgelaufenen Saison. Auch in der Meisterschaft spielen sie oben mit und beenden die Saison hinter Sensationsmeister Thun auf Platz 2. Vizemeister und Cupsieger, da kann es ja eigentlich nur ein Ziel geben für die neue Saison – oder etwa nicht?

Görtler und Witzig bleiben bescheiden

Ganz offensichtlich will man sich in St.Gallen auf solche Spielchen nicht einlassen. Christian Witzig sagt: «Wir werden nicht das Ziel ausrufen, dass wir Meister werden wollen!» Das Ziel sei: «Oben mitspielen und attraktiven Fussball zeigen.»

02:26 Witzig: «Wir haben viele Bühnen, wo wir uns zeigen können»

Auch Captain Lukas Görtler lässt sich nicht festnageln. Zwar will er durchaus vorne mitspielen und von der Meisterschaft zu träumen sei erlaubt, aber man dürfe die Bodenhaftung nicht verlieren. «Letztes Jahr hat uns stark gemacht, dass wir ein bisschen wild waren, demütig und dann in den Flow gekommen sind. Das muss jetzt wieder unsere Aufgabe sein», so der Captain. Und er ist sich bewusst: «Die anderen Mannschaften schlafen auch nicht.» Jedes Spiel werde ein harter Kampf und deshalb sei es «ein schmaler Grat zwischen erfolgreich sein und nicht erfolgreich sein».

Trainer Maassen legt Fokus auf Fitness

Trainer Enrico Maassen freut sich darüber, dass der Grossteil der Mannschaft zusammengeblieben ist. «Viele Jungs wissen auch, was sie an diesem Klub haben. Es ist besonders in unserem Stadion zu spielen. Wir haben immer Bombenstimmung und einen riesen Support.» Und natürlich schweisse der Gewinn eines Titels auch zusammen. «Es war eine tolle Saison mit vielen schönen Momenten und jetzt müssen wir hungrig sein und das bestätigen und schauen, was dabei rauskommt.»