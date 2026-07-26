Der FC Vaduz will sich nach dem geschafften Aufstieg in der Super League behaupten. Marc Schneider verrät im Interview mit blue Sport, was in der Vorbereitung auf die Saison eine besonders wichtige Rolle gespielt hat.

Darum geht’s Der FC Vaduz ist nach fünf Jahren Zweitklassigkeit zurück in der Super League.

Im Gespräch mit blue Sport erklärt Marc Schneider, welche neuen Herausforderungen er auf sein Team zukommen sieht und wo in der Vorbereitung der Fokus liegt. Zusammenfassung erstellt mit

Nach fünf Jahren ist der FC Vaduz zurück in der Super League und will als Aufsteiger die Liga aufmischen. «Der grosse Unterschied ist, dass du nicht mehr in Bellinzona oder in Nyon vor 400 Zuschauern spielst, sondern in Basel und Bern mit 30'000», sagt Aufstiegscoach Marc Schneider im Gespräch mit blue Sport. «Uns mental auf das vorzubereiten, das wird sicherlich der Job sein. Dass wir dann nicht gleich in Ehrfurcht erstarren, wenn man da aufläuft, sondern uns darauf freuen. Das ist das Thema.»

Doch auch spielerisch sieht Schneider neue Herausforderungen auf sein Team warten: «Super League und Challenge League ist eine andere Art Fussball. Die Challenge League ist mehr ein Umschaltspiel und weniger taktisch geprägt als in der Super League. Du hast da andere Herausforderungen.»

Für seine Schützlinge gehe es konkret auch darum, mehr Präsenz im gegnerischen Sechzehner zu markieren. «Wir haben zwar viele Tore geschossen, das war gut, aber ich bin überzeugt, wir könnten dort noch mehr machen, wenn wir noch mehr Präsenz haben dort vorne», unterstreicht der 45-Jährige.

Dennoch nimmt der FCV die neue Saison mit breiter Brust in Angriff. «Wir möchten eine gute Saison spielen und das ist das grosse Thema. Was Thun geschafft hat, zeigt einfach auch, dass viel möglich ist, und das kannst du sicherlich mitnehmen», sagt Schneider. An einen Coup, wie ihn die Thuner bewerkstelligt haben, will der Vaduz-Coach aber nicht denken: «In 70 Jahren ist das nie passiert und es wird wahrscheinlich die nächsten 70 Jahre auch nicht passieren.»

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