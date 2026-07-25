Endlich ist es soweit: Die Super League kehrt aus der Sommerpause zurück. Für Meister Thun geht es zum Auftakt gegen den FC Luzern. Die Partie gibt's ab 20.30 Uhr live im Free-TV auf blue Zoom und im Livestream auf blue News (Vorprogramm startet um 20.15 Uhr).

Vor einem Jahr noch Aufsteiger, nun auf der Mission Titelverteidigung: Der FC Thun verkörpert ein Fussballmärchen. Für den Schweizer Meister startet die Super-League-Saison 2026/27 auswärts beim FC Luzern.

Die Innerschweizer blicken auf eine durchwachsene Saison zurück. Unter Mario Frick verpasste der FCL die Meisterrunde knapp und schloss letztendlich auf dem siebten Tabellenrang. Nach dem Abgang des langjährigen Trainers zauberten die Luzerner im Mai einen neuen und völlig überraschenden Namen aus dem Hut: Der vorherige U17-Trainer Jörg «Udo» Portmann übernimmt als Chefcoach der ersten Mannschaft.

Damit kommt es am Samstag zum Duell der neuen Trainer. Denn auch bei Thun steht mit Gian-Luca Privitelli ein neues Gesicht an der Seitenlinie. Wem gelingt der erfolgreiche Super-League-Einstand? Die Partie gibt's ab 20.30 Uhr live im Free-TV auf blue Zoom und im Livestream auf blue News.

01:09 Thun-Trainer Privitelli: «Wir wollen unbedingt europäisch spielen»

03:54 Luzern-Trainer Portmann: «Ab dem ersten Training ging es voll los» Der FC Luzern ist gemäss Trainer Udo Portmann bereit für die neue Super-League-Saison. Bei blue Sport spricht der Frick-Nachfolger vor dem Spiel gegen Thun von «viel Energie» und «viel Lust» im Training.

Mehr zum Super-League-Start