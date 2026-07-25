Leistungsträger weg, der Trainer nicht mehr da – und der FC Thun marschiert weiter: Der Meister gewinnt beim Super-League-Auftakt in Luzern 3:1. Zwei Neuzugänge nehmen sogleich Schlüsselrollen ein.

Thun geriet im Trainerduell der beiden Super-League-Debütanten Udo Portmann und Gian-Luca Privitelli nach nur 106 Sekunden durch Stefan Knezevic in Rückstand, hatte die passende Antwort aber parat. Sechs Minuten nach dem 0:1 glich der aus Österreich in die Schweiz zurückgekehrte Nico Maier aus. In der 51. Minute erzwangen die Gäste nach einem Freistoss das 2:1, in der 84. Minute sorgten sie mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung.

Mit Nicolas Bürgy hatte auch beim zweiten und dritten Treffer ein Neuzugang seine Füsse entscheidend im Spiel. Das 2:1 wurde nur deshalb nicht dem ehemaligen YB-Verteidiger zugeschrieben, weil sein Abstauber von dem am Boden liegenden Marc Gutbub berührt wurde, an seinem 3:1 gab es nichts zu rütteln.

Nicolas Bürgy, einer der Thuner Neuzugänge, steigt in der 84. Minute am höchsten und erzielt das 3:1 Keystone

Trotz des grossen Exodus nach dem sensationellen Meistertitel und dem Spannungsabfall im Saisonfinish – der letztjährige Schlüsselspieler Leonardo Bertone etwa begegnete seinem Ex-Klub am Samstag als Luzern-Spieler – knüpfte Thun an seine Auftritte der letzten Spielzeit an. Auch dass Trainer Privitelli seine Startelf vier Tage nach dem 1:1 im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Dinamo Zagreb und drei Tage vor dem Rückspiel auf gleich acht Positionen umstellte und Captain Marco Bürki eine Rotsperre verbüsste, warf die Mannschaft nicht aus der Bahn.

Telegramm:

Luzern – Thun 1:3 (1:1)

11'374 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 2. Knezevic (Kabwit) 1:0. 8. Maier (Gutbub) 1:1. 51. Gutbub (Bürgy) 1:2. 84. Bürgy (Dähler) 1:3.

Luzern: Simoni; Dorn, Knezevic, Lüthi, Fernandes (74. Ciganiks); Lucas Ferreira (64. Oehlers), Owusu (85. Meyer), Bertone, Di Giusto (85. Wyss); Kabwit, Villiger (74. Zimmermann).

Thun: Steffen; Dähler, Bürgy, Bamert, Balaruban (60. Heule); Zoukit (60. Roth), Saiz; Maier (61. Matoshi), Derbaci (74. Reichmuth); Gutbub, Stewart (80. Labeau).

Bemerkungen: Verwarnungen: 50. Dorn, 72. Bürgy, 83. Ciganiks, 89. Zimmermann.