So ein Debüt hat die Super League noch nie gesehen! Luzerns neuer Stürmer Daniel Mikolajewski wird gegen St.Gallen zur Pause eingewechselt und trifft nur Augenblicke später. Kurz vor Schluss wird es dann kurios.

Erst am Mittwoch wurde Daniel Mikolajewski beim FC Luzern vorgestellt. Er kommt von Serie-A-Klub Parma und spielt die Saison auf Leihbasis bei den Innerschweizern. Vier Tage nach seiner Ankunft steht der 20-jährige Pole auch schon auf dem Platz. Und braucht nicht lange, um auf sich aufmerksam zu machen.

Seitenwechsel nach der Pause in St.Gallen, der FCL liegt 0:1 zurück und Trainer Udo Portmann wechselt Mikolajewski ein. Gerade einmal 67 Sekunden vergehen, da zappelt der Ball schon im Netz. Der junge Stürmer schleicht sich in den Strafraum und bleibt dann per Direktabnahme eiskalt – 1:1.

Und Mikolajewski macht weiter Dampf. Nur wenige Minuten nach seinem Debüt-Tor folgt auch beinahe der erste Assist. Der Pole gewinnt den Zweikampf gegen St.Gallens Daschner, wartet clever ab und legt mustergültig auf für Oscar Kabwit, der aus bester Abschlussposition aber nur den Pfosten trifft (siehe Video oben).

Fauxpas von Schiri Dudic

Kurios wird es dann in der Nachspielzeit. Nach einer weiteren starken Aktion foult Mikolajewski einen Gegenspieler. Schiedsrichter Alessandro Dudic zeigt ihm daraufhin Gelb-Rot. Mikolajewski versteht die Welt nicht mehr und erkundigt sich bei Dudic. Der Referee bemerkt schnell, dass er den Debütanten davor gar noch nicht verwarnt hatte und nimmt die Rote Karte wieder zurück.

Luzern kommt dem Sieg ganz nahe, kurz vor Schluss kommt St.Gallen aber doch noch zum 2:2-Ausgleich. Immerhin ist es der erste Punktgewinn in dieser Saison für den FCL – auch dank Mikolajewski. «Er hat schon am Mittwoch im Training gezeigt, was er draufhat. Übersicht, Technik und eine gewisse Kaltblütigkeit», schwärmt Portmann nach dem Spiel bei blue Sport über seinen Neuzugang. «An ihm werden wir sicher noch Freude haben.»