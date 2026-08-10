Luzern-Torhüter Simon Simoni hat in seinen drei ersten Einsätzen für den FC Luzern nicht überzeugen können. Ist er schon bald nicht mehr die Nummer 1 im Tor der Zentralschweizer?

Er wurde geholt, um den zu Hannover abgewanderten Pascal Loretz zu ersetzen. Zu überzeugen weiss Simon Simoni im Dress des FC Luzern allerdings noch nicht wirklich. Er fällt bisher vor allem mit Patzern auf.

In den ersten drei Spielen für die Zentralschweizer muss der von Eintracht Frankfurt gekommene 22-Jährige jeweils ein Tor auf seine Kappe nehmen. Zuletzt greift er beim 2:2-Unentschieden gegen St.Gallen bei einer Flanke von Leon Frokaj kurz vor Ende der 1. Halbzeit daneben – Lukas Daschner dankt es ihm mit dem Führungstor für die Ostschweizer.

«Natürlich war er enttäuscht», sagt der Luzern-Trainer Udo Portmann nach der Partie im Interview bei blue Sport. Der 49-Jährige habe seinen Torhüter bereits in der Pause aufgemuntert, er müsse den Kopf hochhalten.

Womöglich macht Simoni, der auch schon für die albanische Nationalmannschaft auflief, zurzeit auch die fehlende Spielpraxis zu schaffen. In den letzten beiden Saisons war er von Frankfurt an Ingolstadt (3. Bundesliga) und Kaiserslautern (2. Bundesliga) ausgeliehen, kam in zwei Jahren wettbewerbsübergreifend aber nur auf zehn Einsätze.

Bleibt Simoni die Nummer 1?

«Es gehört einfach dazu. Uns trifft es zum Anfang der Saison sehr mühsam mit solchen Sachen. Aber es gilt, weiterzugehen, und da gehen wir im Staff voran. Die Jungs ziehen mit, sie haben es in der 2. Halbzeit eindrücklich bewiesen. Ein Teil des Bocks ist umgestossen, so darf es weitergehen», zeigt sich Portmann nach dem Remis in St.Gallen zuversichtlich.

Um das Selbstvertrauen eines Torhüters zu stärken, muss dieser auch nach Fehlgriffen das Vertrauen des Trainers in Form von Spielzeit spüren. Doch wie viel Geduld hat Udo Portmann noch? Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Schliesslich ist Simoni nicht der einzige neue Goalie des FC Luzern. In diesem Sommer sind auch Raphael Radtke (von Schaffhausen) und Tim Hottiger (von Lausanne-Sport), der Sohn von Ex-Nati-Spieler Marc Hottiger, zum FCL gestossen. Gut möglich, dass bald einer von ihnen seine Chance erhält – vielleicht schon am kommenden Wochenende im Cup gegen Buochs.

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