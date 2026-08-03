YB erteilt Thun eine Lektion, Basel verliert und St.Gallen dreht das Spiel in Vaduz. Hier sind acht Szenen, die im ganzen Super-League-Spektakel der 2. Runde vielleicht etwas untergegangen, aber doch sehenswert sind.

Omlin-Schrecksekunde in der 1. Minute

Stell dir vor, du kehrst nach sechs Jahren an die alte Wirkungsstätte zurück und produzierst dann bereits nach wenigen Sekunden ein peinliches Eigentor. Das wäre Jonas Omlin bei seinem FCB-Comeback beinahe passiert. Nach einem Rückpass kann der Goalie den Ball zunächst nicht kontrollieren und hat Glück, dass das Spielgerät nicht Richtung Torlinie kullert.

00:16

Tor des Spieltags von Mollet

In der Folge bleibt Omlin souverän, einmal muss er dennoch hinter sich greifen. Gegen den Knaller von Florent Mollet in der Nachspielzeit gibt es für den FCB-Goalie nichts zu halten. Es ist das Siegtor für Lausanne.

00:44

Super-Grätsche von YB-Verteidiger Blum

YB zeigt Thun den Meister und fegt den Kantonsrivalen gleich mit 6:0 aus dem Stadion. Gelobt wird vor allem die Offensive der Young Boys, die schon bei zehn Saisontoren steht. Erwähnenswert ist aber auch die Abwehrleistung – vor allem die Monstergrätsche von Lewin Blum nach 56 Minuten gegen Brighton Labeau. Was für eine Rettungsaktion!

00:14

Patzer Nummer 1 ...

Ein Debüt zum Vergessen ist es für Edvinas Gertmonas. Der neue Servette-Goalie schätzt den Ball gegen den FCZ nach einem Berisha-Freistoss – von der Sonne geblendet – komplett falsch ein und sieht ganz alt aus, als es hinter ihm einschlägt. Es ist das 1:0 für die Zürcher, die am Ende mit 2:1 gewinnen.

00:45

... Patzer Nummer 2 ...

Alt sieht auch das 37-jährige Vaduz-Urgestein Benjamin Büchel aus, als er im Spiel gegen St.Gallen nach 20 Sekunden einen weiten Ball schlagen will und von Aliou Baldé überrascht wird. Nach dem Prellball kommt's zum Laufduell – und Büchel hat trotz Vorsprung keine Chance.

00:33

... Patzer Nummer 3

Aller guten Dinge sind drei! Auch Luzerns neuer Keeper Simon Simoni sieht beim erste Gegentreffer in Sion überhaupt nicht gut aus. Den vermeintlich harmlosen Schuss von Donat Rrudhani lässt Simoni durch die Hosenträger passieren.

00:21

Rote Karte nach 2 Minuten

Als Sion gegen Luzern in Führung geht, stehen die Gäste schon nur noch zu zehnt auf dem Platz. Tyron Owusu sieht nach VAR-Intervention schon nach zwei Minuten die Rote Karte, als er viel zu ungestüm in den Zweikampf geht und Sions Rrudhani oberhalb des Knöchels trifft.

00:26

Lugano trifft – und GC tobt

Die wohl heikelste Szene des Spieltags ereignet sich im Spiel zwischen GC und Lugano. Die Hoppers suchen in der Schlussphase beim Spielstand von 1:2 den Ausgleich und wollen an der Strafraumgrenze einen Freistoss, als Luganos Mattia Zanotti den Ball am Boden liegend mit den Händen berührt. Doch der Pfiff bleibt aus – stattdessen liegt der Ball wenige Sekunden später auf der anderen Seite im Tor. Der VAR greift nicht ein, es ist die Entscheidung – am Ende siegen die Tessiner mit 4:1.

00:34

Bonus: So sieht es in der FCB-Garderobe aus

Nach dem Kabinenbrand im Frühling ist im Joggeli immer noch nicht alles beim Alten. Ein Blick in die Katakomben des St.-Jakob-Parks.