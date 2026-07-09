GC-Trainer Peter Zeidler spricht im Interview bei blue Sport über den guten Eindruck des neuen GC-Präsidenten Ludovic Deléchat, Ex-Sportchef Alain Sutter und die Herausforderungen der bald beginnenden Saison.

Die Grasshoppers haben nicht mal vier Wochen vor Saisonstart einen neuen Besitzer erhalten. Im Interview bei blue Sport verrät Trainer Peter Zeidler, dass er froh gewesen wäre, wenn dies nicht so kurzfristig geschehen wäre.

Weiter erklärt der Deutsche, warum es auch für ihn hart war, dass Sportchef Alain Sutter entlassen wurde und weshalb er sich dennoch nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das Interview mit dem GC-Coach gibt es im Interview oben zu sehen.

Das sagt der neue GC-Präsident Ludovic Deléchat