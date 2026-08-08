Servette holt sich gegen GC den ersten Sieg der Saison. Die Genfer treffen in der Schlussviertelstunde sehenswert zum 2:1. GC muss einen Grossteil der 2. Halbzeit mit einem Mann weniger auskommen.

Darum geht's Servette dreht die Partie gegen die Grasshoppers und gewinnt im Stade de Genève mit 2:1. Samuel Mraz und Neuzugang Mathis Lambourde erzielen die Genfer Tore.

GC-Captain Amir Abrashi bringt die Gäste nach zwölf Minuten in Führung. Für den 36-Jährigen ist es das erste Super-League-Tor seit mehr als elf Jahren.

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Imourane Hassane spielt GC die Schlussphase in Unterzahl. Servette bleibt damit im 15. Direktduell in Folge gegen die Grasshoppers ungeschlagen. Zusammenfassung erstellt mit

Gleich mit 5:0 fertigte Servette die Grasshoppers im letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in Genf ab. Am 21. März stand es nach 18 Minuten bereits 4:0 für die Genfer. Von einer solchen Einseitigkeit war am Samstagabend im spärlich besetzten Stade de Genève nichts zu sehen. Im Gegenteil.

Der nicht als Goalgetter bekannte Amir Abrashi brachte die Gäste nach zwölf Minuten und einem herrlichen Zuspiel von Samuel Krasniqi in Führung. Der 36-jährige GC-Captain wurde von der Genfer Hintermannschaft völlig frei gelassen und traf im Stile eines Torjägers – zum ersten Mal in der Super League seit mehr als elf (!) Jahren.

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Der seltene Treffer von Abrashi reichte den Grasshoppers aber dennoch nicht für einen seltenen Sieg gegen Servette, weil Samuel Mraz (29.) und Neuzugang Mathis Lambourde (75.) die Partie noch drehten. Den sehenswerten Siegtreffer erzielte das Heimteam in Überzahl, nachdem Imourane Hassane eine halbe Stunde vor dem Ende die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Servette baute die Serie der Ungeschlagenheit gegen die Grasshoppers mit dem vierten Sieg in Folge im Direktduell auf 15 Spiele aus.

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