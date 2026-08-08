Servette holt sich gegen GC den ersten Sieg der Saison. Die Genfer treffen in der Schlussviertelstunde sehenswert zum 2:1. GC muss einen Grossteil der 2. Halbzeit mit einem Mann weniger auskommen.
Gleich mit 5:0 fertigte Servette die Grasshoppers im letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in Genf ab. Am 21. März stand es nach 18 Minuten bereits 4:0 für die Genfer. Von einer solchen Einseitigkeit war am Samstagabend im spärlich besetzten Stade de Genève nichts zu sehen. Im Gegenteil.
Der nicht als Goalgetter bekannte Amir Abrashi brachte die Gäste nach zwölf Minuten und einem herrlichen Zuspiel von Samuel Krasniqi in Führung. Der 36-jährige GC-Captain wurde von der Genfer Hintermannschaft völlig frei gelassen und traf im Stile eines Torjägers – zum ersten Mal in der Super League seit mehr als elf (!) Jahren.
Der seltene Treffer von Abrashi reichte den Grasshoppers aber dennoch nicht für einen seltenen Sieg gegen Servette, weil Samuel Mraz (29.) und Neuzugang Mathis Lambourde (75.) die Partie noch drehten. Den sehenswerten Siegtreffer erzielte das Heimteam in Überzahl, nachdem Imourane Hassane eine halbe Stunde vor dem Ende die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.
Servette baute die Serie der Ungeschlagenheit gegen die Grasshoppers mit dem vierten Sieg in Folge im Direktduell auf 15 Spiele aus.
|#
|Mannschaft
|Sp.
|Diff.
|Pkt.
1
BSC Young Boys
|3
|+8
|7
2
FC Lugano
|2
|+4
|6
3
FC St.Gallen 1879
|2
|+2
|6
4
FC Lausanne-Sport
|3
|+1
|5
5
FC Sion
|2
|+1
|3
6
FC Zürich
|2
|0
|3
7
FC Basel 1893
|2
|0
|3
8
Servette Genf
|3
|-1
|3
9
FC Thun
|2
|-4
|3
10
Grasshoppers Zürich
|3
|-4
|1
11
FC Vaduz
|2
|-2
|0
12
FC Luzern
|2
|-5
|0