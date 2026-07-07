Der 21-Jährige Malachowski Thorell kommt vom schwedischen Überraschungsmeister Mjällby und unterschrieb einen bis 2030 gültigen Vertrag, wie der FCB mitteilt.

Auch beim Cupsieg Mjällbys in diesem Frühjahr war Malachowski Thorell, der auch einen polnischen Pass besitzt, massgeblich beteiligt. «Er ist ein spielstarker und intelligenter Zentrumsspieler, der beim schwedischen Meister Mjällby trotz seiner erst 21 Jahre bereits Führungsaufgaben übernommen hat und Verantwortung im Spielaufbau trug», schwärmt Basels Technischer Direktor Andreas Herrmann.