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Granit Xhaka über sein Debüt als Schauspieler und seinen WM-Traum mit der Nati Passend zur WM veröffentlicht Denner den Kurzfilm «The Socceritos». Mit dabei ist auch Granit Xhaka. Mit blue Sport spricht der Nati-Captain über die Erfahrung als Schauspieler, seine Traumsaison mit Sunderland und sein Ziel, Weltmeister zu werden.