Im letzten Testspiel vor dem Meisterschaftsstart steht Xherdan Shaqiri in der FCB-Startelf. Bei der Nullnummer gegen Juventus Turin wird der 34-Jährige aber bereits zur Pause ausgewechselt. Alles im grünen Bereich?

Wie geht's dem FCB-Star? Shaqiri humpelt zum Interview: «Ich hatte in den letzten Wochen Schmerzen»

Darum geht’s Xherdan Shaqiri wird im Testspiel gegen Juventus Turin (0:0) in der Pause ausgewechselt.

Nach dem Spiel sagt Shaqiri im Interview mit blue Sport, dass er in den letzten Wochen Schmerzen hatte, aber es sei «alles gut».

Beim FC Basel gab es viele Wechsel, was ist möglich mit diesem Team? «Alles ist möglich», sagt Shaqiri. «Die Spieler, die zum FC Basel kommen, die müssen wissen, dass es um Titel geht.» Zusammenfassung erstellt mit

So richtig glücklich wirkt Xherdan Shaqiri nach dem Testspiel gegen Juventus Turin nicht. Nachdem der FCB-Star zum Interview humpelt, will blue Sport Kommentator Marko Vucur wissen, ob alles in Ordnung sei. «Alles gut», beschwichtigt er, sagt dann aber doch: «Ich hatte in den letzten Wochen etwas Schmerzen im Rücken und der Achillessehne.»

Shaqiri spielt eine ordentliche erste Halbzeit, wird dann aber zur Pause ausgewechselt. Womöglich eine Vorsichtsmassnahme, denn in einer Woche beginnt die neue Saison, da will man sicherlich kein unnötiges Risiko eingehen.

Shaqiri über Transfers und Ziele

Sein Fazit zum Spiel? Shaqiri atmet tief durch und sagt dann: «Ja, es ist Juventus Turin. Ich glaube, man weiss, was sie können und was für ein Klub das ist. Man hat auch die Qualität gesehen. Aber trotzdem sind wir zu ein, zwei kleinen Chancen gekommen.»

Eine davon, eine gar nicht so kleine Chance, vergibt der Edeltechniker höchstpersönlich. Kurz vor der Pause kann er aus rund 17 Metern einen Freistoss treten. Sein Plan, Di Gregorio mit einem Schuss ins Torhütereck zu überraschen, geht nicht auf. Der Juve-Goalie pariert ohne Probleme.

0:0 gegen Juventus sei «ein positives Resultat», jetzt könne man vorwärts schauen. Auf die vielen Wechsel angesprochen und die Frage, was mit dieser Mannschaft möglich sei, meint Shaqiri: «Alles ist möglich. Die Spieler, die zum FC Basel kommen, die müssen wissen, dass es um Titel geht.» Vom FC Basel dürfe man auch erwarten, dass er bis am Ende vorne mitspiele. «Und das ist unser Ziel.»

Was Shaqiri im Interview bei blue Sport sagt, ist nicht aussergewöhnlich. Seine Körpersprache allerdings, die lässt Spielraum für Interpretationen. Denn wirklich glücklich wirkt der FCB-Star nicht. Ob es nur an den Schmerzen liegt oder ob da gar mehr dahintersteckt? Die nächsten Wochen dürften aufschlussreich sein.

Telegramm

FC Basel 1893 – Juventus FC 0:0

St. Jakob-Park. – 24’206 Zuschauende. – SR Lukas Fähndrich.

FC Basel: Omlin (46. Salvi); Tsunemoto (78. Vouilloz), Daniliuc, Victory, Cissé (78. Louis); Malachowski (66. Leroy), Metinho (78. Omeragic); Olaigbe (66. Salah), Shaqiri (46. Sow), Otele (66. Bacanin); Ajeti (46. Celar, 85. Widmer D’Autilia).

Juventus (1. Halbzeit): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Zhegrova, Adzic, Boga; Ekhator (30. Openda).

Juventus (2. Halbzeit): Perin; Neto Lopés, Rugani, Cabal Murillo, Rouhi; Licina, Ramos de Oliveira, Oboavwodou; Milik (78. Owusu), Openda.

Bemerkungen: FCB ohne Sigua (angeschlagen) und Do Nascimento (verletzt). / 58. Perin wehrt Penalty von Otele ab. – Platzverweis: 84. Salvi (Notbremse). Verwarnungen: 38. Cambiaso (Foul). 93. Neto lopes (Foul).

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03:00 Omlin: «Das stimmt uns zuversichtlich für die neue Saison»