Nachdem er in den ersten beiden FCB-Saisonspielen ausgewechselt wurde, muss Xherdan Shaqiri gegen Thun auf der Ersatzbank Platz nehmen. Trainer Stephan Lichtsteiner erklärt die Massnahme – und Shaqiri schiesst nach der Einwechslung sein erstes Saisontor.

Darum geht’s Xherdan Shaqiri sitzt gegen Thun zunächst auf der Bank. FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner begründet dies mit nicht vollständig absolvierten Trainings und will kein Verletzungsrisiko eingehen.

Nach einer Stunde wird Shaqiri eingewechselt und erzielt in der 75. Minute aus spitzem Winkel sein erstes Saisontor. Es ist sein erster Treffer seit Anfang April. Am Ende gewinnt Basel mit 4:2.

Nachdem Shaqiri im Juni seine Zukunft noch offengelassen hatte, scheint ein Abgang mittlerweile vom Tisch. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Zusammenfassung erstellt mit

Beim Trainingsauftakt im Juni liess Xherdan Shaqiri eine kleine Bombe platzen, als er sagte, dass er sich genau anschauen werde, was im Sommer rund um den FC Basel passiert: «Wir sind in einer Transferphase – und es ist alles möglich.»

Seither ist es aber ruhig geworden um den FCB-Captain, an einen Abgang in diesem Sommer glaubt wohl keiner mehr. Allerdings werden auch die Wunderdinge, mit denen Shaqiri in seiner Comeback-Saison vor zwei Jahren die Fans begeisterte (18 Tore, 21 Assists), immer seltener.

Letzte Saison konnte Shaqiri die Pace in der Hinrunde noch hochhalten mit 5 Toren und 7 Assists in den ersten 11 Spielen. Sein Highlight kam am 25. Januar, als er den FCB im Klassiker gegen Zürich mit einem Hattrick und einem Assist im Alleingang zum 4:3-Sieg schoss.

Unter Lichtsteiner läuft's Shaqiri nicht

Ausgerechnet dieses Spektakel-Spiel gegen den FCZ war die letzte Partie von Ludovic Magnin, der seinen Posten räumen musste und durch Stephan Lichtsteiner ersetzt wurde. Seither knorzt es bei Shaqiri. Seine Ausbeute in den 17 Spielen unter Ex-Nati-Kollege Lichtsteiner bis zu diesem Wochenende: 2 Tore, 0 Assists.

Gegen Thun setzt Lichtsteiner seinen Captain am Sonntag auf die Bank. Vor dem Spiel erklärt der Coach bei blue Sport: «Shaq konnte nicht alle Trainings beenden. Ich will so früh in der Saison keine Verletzung riskieren. Ich will eine Mannschaft auf dem Platz haben, die zu 100 Prozent fit ist.»

Ein Handzeichen als Andeutung?

Eine Stunde lang schmort Shaqiri auf der Bank, bis er eingewechselt wird. Mit einem Tor aus spitzem Winkel – seinem ersten Treffer seit Anfang April – entscheidet der 34-Jährige dann in der 75. Minute die Partie. Selbstbewusst klopft er sich auf die Brust und zeigt wie einst Cristiano Ronaldo auf den Boden, als wolle er signalisieren, dass der St. Jakob-Park weiterhin sein Zuhause ist – und sein Platz, um wieder zu glänzen.

Kurz vor Schluss leitet Shaqiri mit einem Fehlpass noch das Thuner Tor zum 2:4 ein – sehr zum Ärger von Lichtsteiner. Ob der «Zauberzwerg» im nächsten Spiel der Basler wieder in die Startelf rückt, darf zumindest bezweifelt werden. Nächsten Samstag gastiert der FCB in der 1. Cup-Runde beim Erstligisten Courtételle – nur einen Tag später kommt es im Joggeli zum Highlight gegen den FC Barcelona.