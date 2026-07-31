Mit neuen Regeln wollen die Schiedsrichter in dieser Super-League-Saison dem Zeitspiel den Kampf ansagen und Fehlentscheide weiter minimieren. Ein Blick darauf, wie die Regeln am ersten Spieltag angewendet wurden.

Kampf gegen Zeitspiel So haben die Schiedsrichter die neuen Regeln am ersten Spieltag angewendet

Bei Einwürfen und Abstössen zeigen die Schiedsrichter neu einen 5-Sekunden-Countdown an. Wird die Frist überschritten, erhält der Gegner den Einwurf beziehungsweise einen Corner.

Gleich am ersten Spieltag der neuen Saison bekam die Fans ein paar Beispiele dazu aufgezeigt, wie das Video oben zeigt. So brauchte YB-Verteidiger Lewin Blum im Spiel gegen Sion zu lange, um den Einwurf auszuführen, weshalb der Ballbesitz zum Gegner wechselte. Die Thuner schenkten dem FC Luzern sogar einen Eckball, weil die Ausführung des Abstosses länger als fünf Sekunden dauerte.

Auch bei Spielerwechseln gibt es eine neue Regel. Ausgewechselte Spieler müssen das Feld innert zehn Sekunden verlassen, ansonsten darf der Ersatzspieler erst nach einer Minute und der nächsten Spielunterbrechung eingesetzt werden.

Zudem müssen Spieler, die auf dem Platz behandelt werden oder wegen einer Verletzung einen Spielunterbruch verursachen, grundsätzlich für mindestens eine Minute ausserhalb des Spielfelds bleiben, bevor sie zurückkehren dürfen.

Nur die «Hydration Breaks» gibt's nicht

Eine wichtige Anpassung gibt es auch beim VAR. Dieser darf neu nicht nur bei Toren, Penaltys oder direkten Roten Karten eingreifen, sondern auch dann, wenn einem Spieler offensichtlich zu Unrecht die zweite Gelbe Karte gezeigt wurde. Oder bei «Spielerverwechslungen» wie im Fall von Breel Embolo an der WM, sprich bei Verwarnung oder Platzverweis für einen falschen Spieler.

Ein zu Unrecht zugesprochener Corner kann vom VAR nun zurückgenommen werden, sofern die Korrektur sofort und ohne Verzögerung des Spiels erfolgt.

Sich beim Sprechen in einer provozierenden, höhnischen oder aufhetzenden Art die Hand vor den Mund zu halten, wird künftig auch in der Super League mit einer Roten Karte geahndet.

Nicht übernommen werden dagegen die an der WM viel diskutierten «Hydration Breaks». Trinkpausen bleiben in der Schweiz wie bisher möglich, werden aber nur bei entsprechender Witterung und nach Absprache mit den beteiligten Teams angeordnet.

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