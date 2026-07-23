Nach der enttäuschenden letzten Saison richtet YB den Blick nach vorne. Trainer Gerardo Seoane will die Defensive stabilisieren und wieder mehr «Biss und Hunger» in die Kabine bringen. Captain Loris Benito sieht auch beim Teamgeist Nachholbedarf.

Darum geht’s YB-Trainer Gerardo Seoane sieht die Defensive und das Verhalten nach Ballverlust als grösste Baustellen. Gleichzeitig fordert er mehr Biss, Disziplin und Hunger auf Erfolg.

Captain Loris Benito will nach der enttäuschenden Saison den Teamgeist stärken. Er betont, dass die Qualität vorhanden sei, nun aber alle füreinander arbeiten müssten.

Neuzugang Joël Mall übernimmt die Rolle als Ersatzgoalie hinter Marvin Keller. Er will seine Erfahrung für die Mannschaft einbringen und stellt den Teamerfolg über persönliche Interessen. Zusammenfassung erstellt mit

Mit übergewichtigen Spielern musste sich YB-Trainer Gerardo Seoane in der Vorbereitung nicht beschäftigen. «Das ist mit der heutigen Generation kein Problem mehr. Die Spieler sind bezüglich ihrer Fitnesssituation sehr verantwortungsvoll.»

Die Berner sind nach der enttäuschenden letzten Saison (6. Platz in der Super League) auf Wiedergutmachungskurs. Es gebe Fakten, so der 47-Jährige: «Wir bekamen viel zu viele Tore. Wir haben Offensivpotenzial, aber haben uns in vielen Spielen mit einer roten Karte selbst geschädigt. Für uns als Staff oder Trainerteam ist es wichtig, das herzuleiten, damit wir es auf dem Trainingsplatz üben können.»

Seone weiter: «Ein grosser Fokus gilt der Defensive – wie wir als Mannschaft verteidigen wollen, aber vor allem auch, wie wir bei Ballverlust agieren, was immer eine Achillesferse ist.» Dabei wolle man in der Offensive weiterhin dominant auftreten.

03:25 Seoane: «Fokus liegt auf der Defensive»

Der frühere Leverkusen- und Gladbach-Coach will «Biss und Hunger auf Erfolg in der Kabine» sehen. Dafür müsse man gewisse Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen und auch Sachen ansprechen, erläutert er.

18. Saison-Vorbereitung für Benito

Captain Loris Benito bestreitet seine 18. Vorbereitung als Profi. «Es muss eine Stimmung im Training geben, dass wir füreinander über Grenzen gehen. Das ist das, was letztes Jahr sicher gefehlt hat. Unsere Leistungen waren nicht konstant», meint Benito und führt aus: «Wir haben sehr gute Matches gehabt, die gezeigt haben, die Qualität ist da. Und dann wiederum Matches, die weniger gut waren. In denen man das Gefühl hatte, dass der Zusammenhalt nicht ganz so vorhanden ist. An dem werden wir sicher extrem arbeiten», verspricht der gebürtige Aargauer.

04:40 Benito: «Man macht sich viele Gedanken»

Auch wenn noch Spieler dazustossen werden – Angst vor Konkurrenz hat er nicht. «Ich habe so viele Transferperioden und Kader erlebt. Man muss ehrlich sein, man hofft ja auch, dass eine Mannschaft stärker wird. Von daher ist es egal, ob jetzt eine defensive oder eine offensive Verstärkung kommt, alle sind immer willkommen», meint der polyvalent einsetzbare Abwehrspieler.

Mall: «Ich stelle mein Ego hinten an»

Ein neues Gesicht bei YB ist etwa Joël Mall. Nach dem Servette-Kapitel hat der 35-Jährige selber den Wechsel nach Bern angestossen. «Das ist auch auf meine Initiative passiert – ich habe keinen Agenten mehr», hält er fest. Das Projekt hat von beiden Seiten gestimmt, so Mall, der in der Hauptstadt «viele bekannte Gesichter wiedergesehen» hat.

Seine Rolle bei den Gelb-Schwarzen ist dabei «relativ klar geregelt». Mall ist die Nummer 2 hinter Stammgoalie Marvin Keller. «Ich bin da, wenn es mich braucht», macht er klar und fügt an, dass er auch für Sachen neben dem Platz zuständig sei. Mit seinem gefüllten Rucksack an Erfahrungen wisse er, was es brauche, damit ein Team erfolgreich sein kann. «Ein bisschen die Spannungen in der Kabine spüren, die Atmosphäre lenken, die Gruppen zusammenführen oder Egos zu leiten, damit der Mix zwischen individueller Qualität ins Team einfliesst», beschreibt er sein Job-Profil.

«Ich freue mich extrem, mit Marvin zusammenzuarbeiten und uns gegenseitig zu pushen. Und wenn der Marvin eine tolle Saison macht, dann habe ich den Job auch erfüllt. Ich stelle mein Ego hinten an», betont Mall, der glaubt, auch als Ersatzgoalie «viel bewirken» zu können.