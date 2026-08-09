St.Gallen und Luzern liefern sich ein wildes Duell, das am Ende mit einem 2:2-Unentschieden ausgeht. Lukas Görtler sichert dem FCSG per Elfmeter den einen Punkt tief in der Nachspielzeit.

Das Spiel hätte durchaus auch 4:4 oder 5:5 enden können. Beide Teams sündigten gleich mehrfach im Abschluss. Am Ende hatte St. Gallen das letzte Wort und kam durch Captain Lukas Görtler in der 11. Minute der Nachspielzeit vom Penaltypunkt zum Ausgleich.

Dass Luzern die Partie in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich gedreht und kurz vor dem erlösenden Sieg stand, hatte sich in der ersten Hälfte nicht abgezeichnet. St. Gallen war besser, scheiterte gleich dreimal an der Torumrandung oder dann am stark agierenden Simon Simoni. Ausgerechnet der neue Goalie der Luzerner stand dann jedoch am verdienten Führungstreffer für die Ostschweizer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Der Albaner, der schon in den ersten zwei Spielen patzte, konnte eine harmlose Flanke nicht festhalten und legte den Ball Lukas Daschner vor die Füsse, der sich nicht zweimal bitten liess.

Besser als Simoni fügte sich bei den Innerschweizern ein anderer Neuzugang ein: Daniel Mikolajewski, der erst vor wenigen Tagen von Parma ausgeliehen wurde, kam nach der Pause zu seinem Debüt und brauchte nur wenige Sekunden, um den Spielstand auszugleichen. Die Luzerner, die nach dem Seitenwechsel deutlich zielstrebiger agierten, schienen nach dem späten Führungstreffer von Matteo Di Giusto (89.) auf der Siegerstrasse. Bis Jesper Löfgren tief in der Nachspielzeit ein Ball an den Oberarm sprang und Schiedsrichter Alessandro Dudic vom VAR ein Signal erhielt.

Telegramm

19'416 Zuschauer. - SR Dudic. - Tore: 45. Daschner 1:0. 46. Mikolajewski (Di Giusto) 1:1. 89. Di Giusto (Oehlers) 1:2. 101. Görtler (Penalty) 2:2.

St.Gallen: Zigi; Ruiz, Stanic (80. Kleine-Bekel), Okoroji; Vandermersch (55. Owusu), Görtler, Daschner (55. Hunziker), Frokaj (69. Fazliji), Stevanovic; Witzig (80. Konietzke), Balde.

Luzern: Simoni; Dorn, Bung Hua Freimann, Knezevic (83. Löfgren), Fernandes (46. Mikolajewski); Bertone, Lucas Ferreira (79. Zimmermann); Kabwit (79. Oehlers), Di Giusto, Ciganiks; Meyer (64. Toggenburger).

Bemerkungen: Verwarnungen: 14. Bertone, 22. Bung Hua Freimann, 29. Daschner, 38. Lucas Ferreira, 52. Frokaj, 59. Ciganiks, 94. Zimmermann, 97. Mikolajewski.