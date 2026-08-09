Der FC Lugano leitet mit der hochmodernen AIL Arena eine neue Ära ein. CEO Martin Blaser spricht mit blue Sport über das neue Stadion.

Darum geht’s Der FC Lugano startet mit der neuen AIL Arena in eine neue Ära.

Das neue Stadion sei einzigartig in Europa, sagt Lugano-CEO Martin Blaser im Interview mit blue Sport.

Auch sportlich läuft es für die Tessiner wie geschmiert. Mit einem 5:0 gegen den FC Zürich gewinnt Lugano auch sein drittes Spiel der neuen Super-League-Saison. Zusammenfassung erstellt mit

Beim FC Lugano hat unlängst eine neue Zeitrechnung begonnen. Mit der offiziellen Eröffnung der neuen AIL Arena, dem souveränen Vorstoss in die nächste Qualifikationsrunde der Conference League und drei Siegen aus den ersten drei Super-League-Spielen senden die Tessiner ein unmissverständliches Signal an die nationale Konkurrenz. Das Fundament für diesen sportlichen wie infrastrukturellen Höhenflug bildet nicht nur ein über Jahre hinweg eingespieltes Team, sondern vor allem das neue architektonische Prunkstück direkt neben dem alten Stadio Cornaredo.

Die neue Arena, die von CEO Martin Blaser stolz als «Boutique-Stadion» bezeichnet wird, stellt für den gesamten Kanton einen Quantensprung dar. «Wir haben sicher etwas Wunderschönes gebaut. In der Kategorie 4 der UEFA-Stadien, die eine Kapazität von 8000 fordert, ist unser Stadion in dieser Schönheit und Logik eines, das es im Moment so in Europa nicht gibt.»

Deutlicher Abo-Anstieg

Zu verdanken ist das Luxus-Upgrade in erster Linie dem US-Milliardär und Klubbesitzer Joe Mansueto. Der Investor steuerte 22 Millionen Franken aus eigener Tasche bei, um aus dem ursprünglich schlicht geplanten Bau eine hochmoderne Arena zu machen.

Das Resultat sind exklusive Details: Eine offizielle Kapazität von 8793 Plätzen in der Meisterschaft (8153 bei UEFA-Spielen), die grösste Stadionküche der Schweiz auf 185 Quadratmetern, beheizte Hospitality-Sessel mit USB-C-Anschlüssen, eine Hightech-Garderobe und ein im Schweizer Fussball einzigartiger «Tunnel Club».

Dieses exklusive, pro Spiel auf 16 Personen limitierte Erlebnis-Paket bietet den Gästen neben einem Premium-Dinner auch Zugang zum Spielfeldrand während des Aufwärmens und lässt sie beim Einlaufen der Teams hautnah dabei sein. Noch gebe das Stadion aber viel zu tun, sagt Blaser. «Es ist wie bei einem kleinen Baby. Es muss lernen zu laufen und zu sprechen.»

Dass ein solches Projekt Anlaufschwierigkeiten mit sich bringt, zeigte sich bei der Premiere der Frauen-Nati im Juni, als das Catering an seine Grenzen stiess. Die Klubführung reagierte konsequent: Das Catering wird nun über ein eigenes Management-Mandat gesteuert. Die Begeisterung im Tessin ist spürbar: Von 4240 verfügbaren Saisonabonnements sind bereits 2975 verkauft – ein deutliches Plus im Vergleich zur alten Heimat.

Die neue Arena als Vorzeigemodell

Die Transformation betrifft jedoch nicht nur Beton und VIP-Logen. An der offiziellen Pressekonferenz vor Saisonbeginn präsentierte die Vereinsführung eine konsolidierte Struktur mit insgesamt 205 Angestellten. Bemerkenswert war dabei auch der Rahmen des Auftritts: Die gesamte Medienkonferenz wurde wie schon im Januar von zwei Dolmetscherinnen live in Gebärdensprache übersetzt. Dieser integrative Ansatz wird im Stadion-Alltag konsequent weitergezogen: Der Klub bietet neu auch eine Self-Guided-Tour durch die AIL Arena in italienischer Gebärdensprache (LIS) an.

Das ist ein starkes Vorzeigemodell, das eindrücklich aufzeigt, wie professionelles Gebärdensprachdolmetschen – ein Standard, den man international bereits von Vorreitern wie Arsenal kennt – schrittweise auch im Schweizer Sport Fuss fassen kann. Die Einführung solcher Dienstleistungen direkt in den Arenen eröffnet ein enormes Potenzial für spezialisierte Startups, die Inklusion und das emotionale Live-Erlebnis des Fussballs künftig für alle Fans barrierefrei zugänglich machen wollen.