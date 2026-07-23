Neue Saison, neuer Look
Wer hat das schönste Heim-Trikot in der Super League?
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Das sind die neuen Trikots der Super-League-TeamsBasel in Gelb, Vaduz in Grau und das schönste Auswärtstrikot hat womöglich GC.
Wenn am Samstag der Startschuss zur neuen Super-League-Saison fällt, präsentieren sich die Mannschaften in neuem Glanz. blue Sport hat die neuen Trikots der 12 Klubs unter die Lupe genommen.
Die Heim-Trikots aller Super Ligisten
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Servette FC
Bild: servettefc.ch
Wer hat das schönste Heim-Trikot?
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