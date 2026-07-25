Fussball
Live & Resultate
Super League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Alle Ligen
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
Werbung
Rechtliches
Datenschutz
Impressum
Publizistische Leitlinien
blue News App
FAQ
Cookie - Einstellungen
DE
FR
IT
EN
DE
FR
IT
EN
Sport
Fussball
Super League
Mehr zum Thema
Foul-Penalty entscheidet
Zan Celar verhilft dem FC Basel zu einem knappen Sieg in Genf
mit Video
Schiri-Experte klärt auf
Das sind die wichtigsten Regeländerungen in der Super League
mit Video
Super League im Free-TV
Meister Thun fordert den FC Luzern – ab 20.15 Uhr auf blue Zoom
Gut gelaunter Hoppers-Coach
Zeidler über Tuchel, sein Ziel mit GC und den Kontakt zum geschassten Alain Sutter
mit Video
Meistgelesen
1
Munterer Auftakt: Maier gleicht aus – alles wieder offen zwischen Luzern und Thun
2
Trump zu Medien beim Gala-Dinner: «Wenn ich weg bin, seid ihr alle pleite»
3
Ölstaaten am Golf bauen Mega-Pipelines als Ersatz für die Strasse von Hormus
4
Foul-Penalty entscheidet Partie – Basel siegt dank Celar-Tor gegen Servette
5
Russischer Panzer-Grossangriff im Norden von Pokrowsk endet im Desaster