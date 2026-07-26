Fussball
Live & Resultate
Super League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Alle Ligen
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
Werbung
Rechtliches
Datenschutz
Impressum
Publizistische Leitlinien
blue News App
FAQ
Cookie - Einstellungen
DE
FR
IT
EN
DE
FR
IT
EN
Sport
Fussball
Super League
Mehr zum Thema
GC-Kampfansage
Zeidler: «Die Experten geben uns keine Chance – die wollen wir nutzen»
mit Video
Vaduz-Coach im Interview
Marc Schneider: «Was Thun geschafft hat, ist in 70 Jahren nie passiert»
mit Video
Wiedersehen
Bertone zieht gegen sein Ex-Team den Kürzeren: «Habe mir das anders vorgestellt»
mit Video
Maiers Kunstschuss
Fringer staunt über Thuner Treffer: «Das gibt es einmal in hundert Versuchen»
mit Video
Meistgelesen
1
Verdächtiger ist Deutscher mit libanesischem Hintergrund +++ Mutmasslicher Beifahrer gefasst
2
Diskussion um Werner Schlegel – Kampfrichter gibt Resultat nicht, dann melden sich seine Kollegen
3
Boteli drückt den Ball über die Linie – Sion holt gegen YB einen Zweitore-Rückstand auf
4
Das sind die gefährlichsten Wanderrouten der Schweiz
5
Trauffer packt über seine Ehe, seine Krise und ehrliche Oberländer aus