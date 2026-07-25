Der FC Basel verschafft sich beim Saisonstart der Super League mit einem Sieg in Genf Luft. Die von den Fans kritisch beäugte Mannschaft von Stephan Lichtsteiner setzt sich bei Servette 1:0 durch.

Ein verwandelter Penalty von Zan Celar entschied die Partie in der 78. Minute. Am Ende war es kein unverdienter Sieg für den FCB. Es hätte aber, nicht zuletzt weil Flavius Daniliuc in der ersten Halbzeit mit einer akrobatischen Einlage nur die Latte traf, auch auf ein 0:0 hinauslaufen können in der weitestgehend auf bescheidenem Niveau geführten, von vielen Unsauberkeiten geprägten Partie.

Erst der späte Penaltypfiff brachte den entscheidenden einzigen Treffer der Partie. Houboulang Mendes foulte den früh eingewechselten, aufgerückten neuen Aussenverteidiger Coleen Louis, der in die Super League zurückgekehrte Ex-Luganese Celar verwandelte vom Punkt.

Für den FCB, insbesondere für Trainer Lichtsteiner, ist es ein wertvoller Auftaktsieg. Nach der enttäuschenden letzten Saison und einem grossen personellen Umbruch im Sommer brodelte es im Umfeld des Klubs in den letzten Tagen. Viele Fans kritisierten den eingeschlagenen Kurs und das Festhalten am Trainer, der seit seiner Ankunft im Januar wenig Argumente für eine Weiterbeschäftigung lieferte.

Dass mit Xherdan Shaqiri und Goalie Mirko Salvi am Samstag nur zwei Schweizer in der Startelf standen, stand sinnbildlich für den vom Anhang monierten Identitätsverlust und die nur noch in kleiner Zahl vorhandenen Identifikationsfiguren. Passend dazu wurde auch Jonas Omlins Comeback nach sechs Jahren vertagt. Der aus Deutschland zurückgekehrte vierfache Internationale fiel aufgrund eines Infekts kurzfristig aus.

Servette seinerseits verpasste es, seine Heimstärke in die neue Saison zu portieren. Ein saisonübergreifend sechster Heimsieg in Serie wäre für den Genfer Klub ein Bestwert seit Einführung der Super League gewesen.

Telegramm:

Servette – Basel 0:1 (0:0)

8351 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tor: 78. Celar (Penalty) 0:1.

Servette: Besson; Houboulang Mendes (85. Maceiras), Rouiller, Burch, Mazikou; Lambourde (78. Ouattara), Pedro Naressi, Cognat, Njoh (85. Nunez); Stevanovic; Ayé (69. Mráz).

Basel: Salvi; Tsunemoto, Daniliuc, Akpe, Cissé (22. Louis); Metinho, Malachowski (69. Leroy); Asane Sow, Shaqiri (69. Ajeti), Otele (69. Olaigbe); Celar.

Bemerkungen: Keine.