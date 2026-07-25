GC-Coach Peter Zeidler spricht bei der Pressekonferenz vor dem Saisonstart über die neuen Besitzer oder seine Zeit an der Seite von Thomas Tuchel. Er stellt klar, was das Ziel in dieser Saison ist: Hauptsache nicht absteigen.

Gut gelaunter Hoppers-Coach Zeidler über Tuchel, sein Ziel mit GC und den Kontakt zum geschassten Alain Sutter

«Platz 10 würde ich Stand jetzt unterschreiben», sagt GC-Trainer Peter Zeidler an der Pressekonferenz vor dem Saisonauftakt auf die Ziele für die neue Saison angesprochen. Es gebe im Fussball zwar «keine Garantien», aber er sei sich sicher, dass sie den Klassenerhalt schaffen würden.

Nach dem Besitzerwechsel musste Alain Sutter, der Peter Zeidler vor nicht allzu langer Zeit zu GC holte, seinen Posten räumen. Der 63-Jährige dagegen geniesst das volle Vertrauen der neuen Klubführung. Zeidler war es aber wichtig, sofort das Gespräch mit Sutter zu suchen – und so griff er zum Telefon. Sutter habe ihm dann gesagt, dass er bei GC bleiben und weitermachen soll.

An der Pressekonferenz gibt Zeidler auch Auskunft über die Zeit, als er mit Thomas Tuchel zu tun hatte. Mehr dazu im Video am Anfang des Artikels.

GC startet mit einem Auswärtsspiel in Lausanne in die neue Saison, also beim Ex-Klub von Zeidler. Die Partie kannst du live auf blue Sport verfolgen, Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

UHD HDR FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zürich 25.07. 15:25 - 18:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zürich Live auf

01:40 GC-Trainer Zeidler: «Platz 10, das würde ich heute unterschreiben»

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