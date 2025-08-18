  1. Privatkunden
Höchste Pleite seiner Karriere Superstar Neymar bricht auf dem Platz in Tränen aus

Patrick Lämmle

18.8.2025

Neymar vergiesst nach höchster Pleite seiner Karriere Tränen

Neymar vergiesst nach höchster Pleite seiner Karriere Tränen

18.08.2025

Neymar kassiert mit dem FC Santos eine für ihn persönlich geschichtsträchtige Pleite. Zu viel für den brasilianischen Superstar.

Patrick Lämmle

18.08.2025, 14:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Santos-Star Neymar verlässt den Platz nach einer 0:6-Klatsche unter Tränen.
  • Der Brasilianer hat in seiner Karriere noch nie so hoch verloren, wenn er auf dem Platz stand.
  • Trainer Cleber Xavier wird nach der Partie entlassen.
Mehr anzeigen

Der FC Santos geht gegen Vasco da Gama mit 0:6 unter. So etwas hat Neymar in seiner Karriere noch nie erlebt. Es war die höchste Niederlage, bei der er auf dem Platz stand. Das berüchtigte 1:7 Brasiliens gegen Deutschland bei der Heim-WM 2014 hatte Neymar verletzungsbedingt verpasst.

Wie nah ihm die Pleite geht, sieht man seiner Reaktion nach dem Schlusspfiff an. Der Superstar ist komplett aufgelöst, die Tränen kullern ihm nur so die Wangen runter. Gästetrainer Fernando Diniz, unter dem Neymar einst im Nationalteam auflief, spendete dem 33-Jährigen später noch Trost.

Kurz nach dem tränenreichen Abgang wird Neymar im Interview deutlich und entschuldigt sich bei den Fans: «Das war Scheisse … eine Schande, so ein Spiel im Santos-Trikot hinzulegen.»

Die Niederlage hat auch Folgen für Trainer Cleber Xavier, der seinen Posten bei Santos nach rund vier Monaten bereits wieder räumen muss. Der Heimat-Klub von Fussball-Legende Pelé belegt aktuell nur den 15. Platz, die Abstiegsplätze sind bedrohlich nah. Allerdings hat der Neymar-Klub noch alles in den eigenen Füssen.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Söldner-Check. Ndoye glänzt mit Super-Tor ++ Elvedi als Erlöser ++ Jaquez mit grobem Schnitzer

Söldner-CheckNdoye glänzt mit Super-Tor ++ Elvedi als Erlöser ++ Jaquez mit grobem Schnitzer

Transfer-Ticker. Seferovic hat neuen Klub gefunden ++ Zakaria und Okafor auf dem Absprung?

Transfer-TickerSeferovic hat neuen Klub gefunden ++ Zakaria und Okafor auf dem Absprung?

Der krasse Absturz des FC Lugano. In 6 Monaten vom Überflieger zur Peinlich-Truppe

Der krasse Absturz des FC LuganoIn 6 Monaten vom Überflieger zur Peinlich-Truppe

Ausverkaufte Hütte beim Debüt. Müller: «Ich treffe, die Fans drehen durch und dann war es Abseits»

Ausverkaufte Hütte beim DebütMüller: «Ich treffe, die Fans drehen durch und dann war es Abseits»

Coppa Italia. Jashari feiert siegreiches Debüt mit Milan

Coppa ItaliaJashari feiert siegreiches Debüt mit Milan

Fussball-Videos

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

15.08.2025

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

15.08.2025

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Im Schweizer Cup trifft der FC St.Gallen auf den FC Walenstadt, der sechs Ligen weiter unten beheimatet ist. Für das einmalige Spiel fährt der FCW die grossen Geschütze auf. Mehrere tausend Zuschauende werden erwartet.

15.08.2025

Zeidler: «Lausanne und ich passen zusammen»

Zeidler: «Lausanne und ich passen zusammen»

Lausanne-Trainer Peter Zeidler spricht mit blue Sport über seine Rückkehr in die Super League und seinen neuen Verein.

23.06.2025

