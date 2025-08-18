Neymar vergiesst nach höchster Pleite seiner Karriere Tränen 18.08.2025

Neymar kassiert mit dem FC Santos eine für ihn persönlich geschichtsträchtige Pleite. Zu viel für den brasilianischen Superstar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Santos-Star Neymar verlässt den Platz nach einer 0:6-Klatsche unter Tränen.

Der Brasilianer hat in seiner Karriere noch nie so hoch verloren, wenn er auf dem Platz stand.

Trainer Cleber Xavier wird nach der Partie entlassen.

Der FC Santos geht gegen Vasco da Gama mit 0:6 unter. So etwas hat Neymar in seiner Karriere noch nie erlebt. Es war die höchste Niederlage, bei der er auf dem Platz stand. Das berüchtigte 1:7 Brasiliens gegen Deutschland bei der Heim-WM 2014 hatte Neymar verletzungsbedingt verpasst.

Wie nah ihm die Pleite geht, sieht man seiner Reaktion nach dem Schlusspfiff an. Der Superstar ist komplett aufgelöst, die Tränen kullern ihm nur so die Wangen runter. Gästetrainer Fernando Diniz, unter dem Neymar einst im Nationalteam auflief, spendete dem 33-Jährigen später noch Trost.

Kurz nach dem tränenreichen Abgang wird Neymar im Interview deutlich und entschuldigt sich bei den Fans: «Das war Scheisse … eine Schande, so ein Spiel im Santos-Trikot hinzulegen.»

Die Niederlage hat auch Folgen für Trainer Cleber Xavier, der seinen Posten bei Santos nach rund vier Monaten bereits wieder räumen muss. Der Heimat-Klub von Fussball-Legende Pelé belegt aktuell nur den 15. Platz, die Abstiegsplätze sind bedrohlich nah. Allerdings hat der Neymar-Klub noch alles in den eigenen Füssen.