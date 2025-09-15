  1. Privatkunden
Söldner-Check Supertalent Manzambi wirbelt, brilliert und sieht Rot ++ Rabenschwarzer Tag für Zesiger

Patrick Lämmle

15.9.2025

Patrick Lämmle

15.9.2025

Schweizer Supertalent Johan Manzambi (19) brilliert bei Freiburg auf der Zehnerposition – aber fliegt kurz vor Schluss vom Platz.
Schweizer Supertalent Johan Manzambi (19) brilliert bei Freiburg auf der Zehnerposition – aber fliegt kurz vor Schluss vom Platz.
IMAGO/Steinsiek.ch

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Tobias Benz

15.09.2025, 14:10

15.09.2025, 14:19

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Dortmund gewinnt in Heidenheim 2:0. Der BVB profitiert von einer frühen Roten Karten gegen das Heimteam. Kobel hat dementsprechend wenig zu tun. Einmal muss er gegen Ibrahimovic eingreifen und hält sicher.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Gladbach verliert gegen Werder Bremen zuhause mit 0:4. Omlin sitzt dabei einmal mehr auf der Bank.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Elvedi spielt durch, kann die happige Pleite aber auch nicht verhindern. Die Gladbacher Hintermannschaft sieht mehrfach gar nicht gut aus. Elvedi kann insbesondere beim letzten Gegentreffer den Steckpass nicht verhindern. Nach nur einem Punkt aus drei Bundesliga-Spielen wackelt Seoanes Stuhl bereits gewaltig.

Sportchef kündigt Gespräche an. Steht Seoane bei Gladbach vor der Entlassung?

Sportchef kündigt Gespräche anSteht Seoane bei Gladbach vor der Entlassung?

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Mainz verliert gegen Leipzig 0:1. Widmer wird in der 75. Minute eingewechselt. Der Gegentreffer ist zu diesem Zeitpunkt bereits gefallen. 

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Rieder steht nach seinem Wechsel von Rennes zu Augsburg sogleich in der Startelf. Und der 7-Millionen-Euro-Mann braucht bei den Süddeutschen keine Anlaufzeit. Nach 15 Minuten wuchtet er gegen St. Pauli einen Kopfball über die Linie und bringt Augsburg in Führung. Was ein Einstand. Leider kann der FCA die Führung nicht über die Zeit bringen.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Daran trägt auch Cédric Zesiger Mitschuld. Der 27-Jährige verschuldet kurz vor der Pause einen unnötigen Handspenalty, der zum Hamburger Ausgleich führt und lenkt dann in der 77. auch noch einen Freistoss unhaltbar ins eigene Tor ab. Am Ende verliert Augsburg aufgrund der beiden Treffer 1:2. Es ist ein rabenschwarzer Sonntag für Zesiger.

Cedric Zesiger hatte schon bessere Tage.
Cedric Zesiger hatte schon bessere Tage.
IMAGO
Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Stergiou fällt noch immer verletzt aus.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Jaquez ist nach einem Nasenbruch ebenfalls noch nicht wieder einsatzfähig.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Amenda steht bei der 1:3-Niederlage gegen Leverkusen schon wieder nicht im Frankfurt-Kader. Bislang kam der Ex-YB-Verteidiger in der neuen Saison noch gar nicht zum Zug.

 

HSV

Silvan Hefti

Es ist ein harziger Start für den Aufsteiger nach so langer Bundesliga-Absenz. Auf die 0:2-Pleite im Derby gegen St. Pauli folgt in München eine Abreibung. Hefti fehlt einmal mehr im Kader. Der Ostschweizer wurde zuletzt am 10. September in der Regionalliga Nord bei einem Einsatz für die Reservemannschaft auf dem Platz gesehen.

 

HSV

Miro Muheim

Muheim hingegen spielt einmal mehr über 90 Minuten durch – wäre aber vielleicht lieber nicht auf dem Platz gestanden. Nach gerade einmal zweieinhalb Minuten wird er von Serge Gnabry getunnelt und muss dann zuschauen, wie der Münchner das Leder in den Winkel hämmert. Und besser wirds nicht. Auf seiner Seite wirbelt Olise, nach 30 Minuten stehts 0:4, am Ende gewinnen die Bayern 5:0.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Freiburg schlägt Stuttgart zu Hause 3:1. Manzambi darf auf der Zehn ran und erlebt eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zuerst pennt der 19-Jährige bei einem schnell ausgeführten Freistoss der Stuttgarter, der zum 0:1 führt, dann wirbelt das Schweizer Angriffs-Juwel mehrfach in der Offensive. Mit einem sehenswerten Solo legt Manzambi das 2:1 auf und ist in der Nachspielzeit beim Dribbling im Strafraum nur mit einem Foul zu stoppen. Der fällige Penalty sorgt in der 92. Minute für die Entscheidung zugunsten der Freiburger.

Aber das Spiel ist noch nicht zu Ende: In der 98. Minute trifft der Schweizer seinen Gegenspieler bei einem Luftduell mit gestrecktem Fuss im Gesicht – und sieht dafür Rot. Ganz bitter für Manzambi, das war sicherlich keine Absicht. Sein furioser Auftritt dürfte in Freiburg dennoch für sehr, sehr positive Schlagzeilen sorgen. Auf Instagram wird das Supertalent von den Fans auf jeden Fall mit Lob überschüttet.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus fehlt im Kader der Freiburger.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Köln holt beim verrückten 3:3-Remis in Wolfsburg einen Punkt. Schmied spielt dabei im defensiven Mittelfeld durch. Zwischenzeitlich hätten die Kölner 2:1 in Führung gehen können, allerdings wurde das Tor nach VAR-Intervention aufgrund eines leichten Schubsers von Schmied zurückgenommen. Ein harter Entscheid.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Isaac Schmidt muss beim 4:0-Sieg in Gladbach auf der Bank Platz nehmen.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Xhaka und seine Teamkollegen dürfen sich nach dem 0:0 gegen Crystal Palace beim herausragenden Torhüter Robin Roefs für den Punkt bedanken. Xhaka spielt im Mittelfeld durch und trägt die Captainbinde.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Zum dritten Mal im vierten Spiel steht bei Newcastle hinten die Null. Beim 1:0-Sieg über Wolverhampton ist Fabian Schär wie immer in dieser Saison in der Innenverteidigung gesetzt. In der ersten Halbzeit verhindert er den sichergeglaubten Gegentreffer mit einer sackstarken Grätsche.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Ndoye gehört bei Forest bereits zum absoluten Stammpersonal. Das ändert sich auch unter seinem neuen Trainer Ange Postecoglu nicht. Im Gegenteil: Beim 0:3 gegen Arsenal tauscht der Australier in der zweiten Halbzeit seine gesamte Offensive aus – mit Ausnahme des Nati-Stars. Ndoye spielt über 90 Minuten auf der rechten Angriffsseite durch und leitet dabei auch die einzige gefährliche Aktion der Gäste ein. 

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Okafor darf bei seinem neuen Arbeitgeber zum ersten Mal von Beginn weg ran, kann aber gegen Fulham keine Akzente setzen. Nach 68 Minuten ist sein Arbeitstag beendet. Leeds verliert 0:1.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni steht auf der Liste der Langzeitverletzten. Burnley verliert gegen Liverpool 0:1.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter verliert den Serie-A-Kracher gegen Juventus Turin 3:4. Nach der Niederlage hagelt es in der italienischen Presse Kritik gegen den Schweizer Goalie. Der Grund: Bei zwei Gegentreffern aus grosser Distanz ist Sommer noch mit den Händen dran, kann das Tor aber in beiden Fällen nicht mehr verhindern. Sommer hatte sicherlich schon bessere Spiele, Grund zur Sorge dürfte beim 36-Jährigen aber nicht bestehen.

«Er könnte zum Problem werden». Italienische Presse deckt Yann Sommer nach Niederlage mit Kritik ein

«Er könnte zum Problem werden»Italienische Presse deckt Yann Sommer nach Niederlage mit Kritik ein

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Akanji schloss sich kurz vor Ende des Transferfensters Inter Mailand an. Bei seinem Debüt auf der rechten Seite einer Dreierabwehr kassiert Inter sogleich vier Gegentreffer. Beim 3:3 kommt der Schweizer nicht ins Kopfballduell, ansonsten trifft ihn aber keine Schuld.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Gegen die AC Milan spielt Remo Freuler im defensiven Mittelfeld durch und muss mitansehen, wie der 40-jährige Luka Modric die Rossoneri zu einem 1:0-Sieg schiesst

 

AC Milan

Ardon Jashari

Jashari hat sich im Training das rechte Wadenbein gebrochen und fällt lange aus.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Beim 1:0 gegen Freulers Bologna erneut nur Ersatz. Athekame wartet weiter auf seinen ersten Einsatz für die AC Milan.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Sohm steht gegen Napoli 65 Minuten auf dem Platz, kann aber offensiv wenige Akzente setzen. Einmal lanciert er Kean, ansonsten kann er bei drei Gegentreffern nur zuschauen. Fiorentina verliert 1:3.

 

Como Calcio

Samuel Ballet

Como trifft am Montagabend zuhause auf Genua.

 

Pisa

Michel Aebischer

Aebischer kann die 0:1-Niederlage von Pisa gegen Udinese nicht verhindern. In 86 Minuten will ihm gegen vorne wenig gelingen.

 

Pisa

Daniel Denoon

Aebischer-Teamkollege Daniel Denoon muss von der Bank aus zuschauen.

 

Parma

Sascha Britschgi

Britschgi wartet bei Parma weiterhin auf seinen ersten Einsatz. Beim 0:2 gegen Cagliari sitzt er auf der Bank.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Genua spielt am Montagabend auswärts bei Como.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla unterliegt Athletic Bilbao 0:1. Rodriguez kommt nicht zum Zug und darf nicht einmal auf der Bank Platz nehmen.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Ist nach einer Oberschenkelverletzung wohl noch nicht ganz fit. Schaut beim 2:2 gegen Elche aber immerhin von der Bank aus zu.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Ruben Vargas hingegen steht in der Startformation und sammelt weiter Scorerpunkte. Nach seinen beiden Assists gegen Girona legt der 27-Jährige gegen Elche den Treffer zum 1:0 auf. Ein zweiter Assist wird ihm dann kurz vor der Pause wegen Abseits aberkannt. In der 79. Minute hat er Feierabend.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Der Innenverteidiger wartet nach wie vor geduldig auf seine Chance. Bei der 0:6 Niederlage gegen Barcelona können seine Teamkollegen auf jeden Fall nicht überzeugen.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Filip Ugrinic wird in der 57. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt. Allerdings kann er den Gästen auch nicht mehr gross helfen.

Barcelona - Valencia 6:0

Barcelona - Valencia 6:0

LALIGA | 4. Runde | Saison 25/26

14.09.2025

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Weil Neuzugang Lukas Hradecky sich vor der Länderspielpause verletzte, ist Köhn aktuell wieder die Nummer eins im Tor bei Monaco. So auch gegen Auxerre. In der ersten Halbzeit zeigt er eine spektakuläre Parade, bevor er beim Gegentreffer in der 73. Minute absolut chancenlos ist. Schlimm ist das aber nicht, es reicht trotzdem für einen 2:1-Erfolg der Monegassen.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Zakaria ist bei Monaco im zentralen Mittelfeld gesetzt. Mit 91 Prozent Passquote zieht der Schweizer beim 2:1-Sieg gegen Auxerre die Fäden. An einem Tor beteiligt ist er aber nicht.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Nach seinem Wechsel von Monaco zu Stade Rennes steht Embolo gegen Olympique Lyon sogleich in der Startformation. Doch der Stürmer kann seine Nati-Form nicht in die Ligue 1 mitnehmen. Embolo kann keinerlei Akzente setzen und wird beim Stand von 0:1 in der 69. Minute ausgetauscht. Für ihn kommt Kader Meite, der Rennes mit einem Assist und einem Tor in der Schlussphase ausgerechnet noch zu einem 3:1-Sieg schiesst.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Nachdem Garcia in den ersten drei Partien der Saison noch zum Einsatz kam, fehlt der Verteidiger gegen Lorient im Kader. Marseille gewinnt die Partie ohne ihn mit 4:0.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Der Ex-St.Galler wird bei der 1:0-Niederlage gegen Strasbourg in der 93. Minute eingewechselt. Das ist zu spät, um noch etwas am Resultat zu ändern.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Tätlichkeit gegen Basels Broschinski. Thuns Montolio wird für drei Spiele gesperrt

Tätlichkeit gegen Basels BroschinskiThuns Montolio wird für drei Spiele gesperrt

Söldnerinnen-Check. Lehmann schiesst Como zum Sieg ++ Arfaoui trifft aus 30 Metern ++ Pilgrim mit Joker-Tor

Söldnerinnen-CheckLehmann schiesst Como zum Sieg ++ Arfaoui trifft aus 30 Metern ++ Pilgrim mit Joker-Tor

Ist Zeidler angezählt?. Gygax: «Am Mittwoch wird es extrem wichtig für ihn»

Ist Zeidler angezählt?Gygax: «Am Mittwoch wird es extrem wichtig für ihn»

Highlights im Video. Barça zerzaust Valencia und rückt wieder näher an Real Madrid ran

Highlights im VideoBarça zerzaust Valencia und rückt wieder näher an Real Madrid ran

40-jähriger Matchwinner. Luka Modric schiesst Milan zum Mini-Sieg gegen Bologna

40-jähriger MatchwinnerLuka Modric schiesst Milan zum Mini-Sieg gegen Bologna

Barcelona - Valencia 6:0

Barcelona - Valencia 6:0

LALIGA | 4. Runde | Saison 25/26

14.09.2025

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

14.09.2025

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

14.09.2025

Zeidler: «Die Situation ist ernst»

Zeidler: «Die Situation ist ernst»

14.09.2025

Di Giusto: «Wir haben alles gegeben, leider hat es nicht gereicht»

Di Giusto: «Wir haben alles gegeben, leider hat es nicht gereicht»

14.09.2025

