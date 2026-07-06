Die norwegische Erfolgsstory geht weiter. Erling Haaland muss sich selbst «kneifen», wie er nach seinem Doppelpack gegen Brasilien verrät. Der Stürmerstar der Seleção gratuliert fair.

Diesmal durfte Erling Haaland beim Ruder-Jubel-Ritual der Norweger an der Trommel den Takt vorgeben. Danach wurde der kantige Stürmerstar von seinen Gefühlen regelrecht übermannt. «Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas erleben würde. Es ist surreal, bei einer Weltmeisterschaft gegen die besten Spieler der Welt anzutreten», sagte Haaland nach dem ersten Viertelfinal-Einzug der Skandinavier bei einer Fussball-WM überhaupt. Mit seinem Doppelpack war er beim 2:1 gegen Brasilien mal wieder der Matchwinner.

«Schon die Teilnahme ist etwas Besonderes. Aber für Norwegen bei einer Weltmeisterschaft sieben Tore zu erzielen, ist noch einmal etwas ganz anderes. Es fühlt sich unwirklich an», meinte Haaland. «Ich finde keine Worte für meine Gefühle. Manchmal muss ich mich kneifen, wie gross das alles wirklich ist.»

Brasiliens Vinícius Júnior gratuliert fair

62 Tore in 54 Länderspielen hat der frühere Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund inzwischen schon erzielt. Allein sieben davon bei dieser WM. Für Manchester City trifft Haaland bereits seit Jahren wie am Fliessband. Doch so eine Topform hatte der 25-Jährige von sich und seinem Team beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko offensichtlich nicht erwartet.

Er sei nie davon ausgegangen, Brasilien bei einer WM bezwingen zu können, erklärte Haaland. «Seien wir ehrlich. Ich dachte lange, so etwas sei unmöglich. Aber offenbar habe ich mich geirrt.» Er sei so stolz, sagte Haaland. Die Mannschaft verändere gerade das Bild des Landes, meinte der Angreifer. Man spiele immer mutiger und besser. Die Leistung gegen den Rekordweltmeister in East Rutherford habe gezeigt, dass Norwegen ein fantastisches Team habe.

Das musste auch Vinícius Júnior anerkennen. Brasiliens Topstürmer reichte Haaland fair die Hand und umarmte ihn, als er nach dem Spiel durch die Interview-Zone Richtung Bus lief. Raus aus dem Stadion, in dem am 19. Juli das Finale stattfindet. Womöglich mit Norwegen? «Das ist vielleicht ein Stück norwegische Geschichte», sagte Haaland. «Aber ich hoffe, dass es weitergeht.» Mindestens ein Kapitel gibt es noch: In Miami gegen England im Viertelfinale.

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