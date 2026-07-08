Abrashi macht als Spieler weiter
GC trennt sich von Sportchef Alain Sutter
Alain Sutter muss seinen Posten als GC-Sportchef unter den neuen Besitzern räumen
Keystone
Die neuen Besitzer der Grasshoppers überraschen bei ihrer Vorstellung mit einer ersten personellen Massnahme: Alain Sutter ist nach gut einem Jahr nicht mehr Sportchef beim Schweizer Rekordmeister.
Captain Amir Abrashi verkündet derweil, dass er nach positiven ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen der Bridge Football Group eine weitere Saison als Spieler anhängt.