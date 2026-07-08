Abrashi macht als Spieler weiter GC trennt sich von Sportchef Alain Sutter

Alain Sutter muss seinen Posten als GC-Sportchef unter den neuen Besitzern räumen

Die neuen Besitzer der Grasshoppers überraschen bei ihrer Vorstellung mit einer ersten personellen Massnahme: Alain Sutter ist nach gut einem Jahr nicht mehr Sportchef beim Schweizer Rekordmeister.