Vor dem WM-Viertelfinal der Schweiz gegen Argentinien haben ein Flugschüler der Swiss und sein Fluglehrer mit einer ungewöhnlichen Route ihre Unterstützung für die Nati bekundet. Südlich von Neuenburger- und Murtensee flogen sie ein Schweizerkreuz und ein Herz.

Die Figur hat gemäss Swiss eine Breite von 60 Kilometern.

Die Airline informierte am frühen Samstagabend in einem Communiqué über die Aktion. Die beiden hätten Kreuz und Herz sozusagen an den Himmel gezeichnet – gut sichtbar auf der Plattform Flightradar24, wie ein Screenshot belegt.

Gestartet waren Flugschüler Janis Zurbriggen und sein Lehrer Carsten Mangasser den Angaben zufolge in Grenchen mit dem Rufnamen «Hopp Schwiiz».