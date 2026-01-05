Am 12. Januar werden keine Schweizer Fussballer geehrt Keystone

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) und die Swiss Football League (SFL) entscheiden gemeinsam, die am nächsten Montag geplante Swiss Football Night in abzusagen.

Keystone-SDA SDA

Der Grund ist die tragische Brandkatastrophe in Crans-Montana. «In Anbetracht der Ereignisse und aus Respekt gegenüber den Betroffenen, ihren Angehörigen sowie den Einsatzkräften ist die Durchführung der Veranstaltung nicht angebracht. Unsere Gedanken sind bei allen Menschen, die von dieser Tragödie betroffen sind», steht in einer Mitteilung geschrieben.

Ob die Swiss Football Night zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird oder nicht, ist offen.