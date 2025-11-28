  1. Privatkunden
Xhaka, Wälti und Co. Das sind die Nominierten für die Swiss Football Night 2025

SDA

28.11.2025 - 16:16

Naomi Luyet war im letzten Jahr der Female Youngster Player und Women's Super League Player.
Naomi Luyet war im letzten Jahr der Female Youngster Player und Women's Super League Player.
Bild: Keystone

Am 12. Januar 2026 werden im Rahmen der Swiss Football Night in Bern die besten Schweizer Fussballerinnen und Fussballer des zu Ende gehenden Jahres geehrt. Nun sind die Nominationen bekannt.

Keystone-SDA

28.11.2025, 16:16

28.11.2025, 16:58

In den zwei Hauptkategorien – beste Schweizer Spielerin und bester Schweizer Spieler – sind Manuel Akanji, Dan Ndoye und Granit Xhaka sowie Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib und Lia Wälti nominiert. In den weiteren fünf Kategorien werden der beste Youngster pro Geschlecht sowie die Besten aus der Women's Super League, Super League und Challenge League erkoren.

Bei der vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) und der Swiss Football League (SFL) gemeinsam durchgeführten Gala werden die Nominierten durch eine Fachjury bestehend aus Klub-Trainern, -Sportchefs und -Captains sowie Coaches der SFV-Nationalteams ausgewählt.

Für das Endergebnis zählen die Stimmen der Fachjury, von ausgewählten Medienschaffenden und der Fans zu je einem Drittel. Das Publikumsvoting läuft ab sofort bis am 5. Dezember unter www.swissfoottballnight.ch.

Dieser Nati-Fan kann vom Bett aus ins Stadion gucken

Wenn die Schweizer Frauen-Nati gegen Spanien spielt, hat Fan Markus Meierhofer einen Fensterplatz.

28.11.2025

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami hat sich das Kreuzband im linken Knie gerissen und verpasst den Rest der Saison, die ihre letzte hätte sein sollen. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt spricht sie über ihre Diagnose und den weiteren Verlauf.

28.11.2025

Benito: «Die Polizei dachte, dass die Fans, die mit mir sprechen wollten, auf den Platz kommen»

YB-Captain Loris Benito erklärt die tumultartigen Szenen im YB-Auswärtsblock bei der Europa-League-Partie in Birmingham.

27.11.2025

Dieser Nati-Fan kann vom Bett aus ins Stadion gucken

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Benito: «Die Polizei dachte, dass die Fans, die mit mir sprechen wollten, auf den Platz kommen»

