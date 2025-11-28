Naomi Luyet war im letzten Jahr der Female Youngster Player und Women's Super League Player. Bild: Keystone

Am 12. Januar 2026 werden im Rahmen der Swiss Football Night in Bern die besten Schweizer Fussballerinnen und Fussballer des zu Ende gehenden Jahres geehrt. Nun sind die Nominationen bekannt.

Keystone-SDA SDA

In den zwei Hauptkategorien – beste Schweizer Spielerin und bester Schweizer Spieler – sind Manuel Akanji, Dan Ndoye und Granit Xhaka sowie Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib und Lia Wälti nominiert. In den weiteren fünf Kategorien werden der beste Youngster pro Geschlecht sowie die Besten aus der Women's Super League, Super League und Challenge League erkoren.

Bei der vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) und der Swiss Football League (SFL) gemeinsam durchgeführten Gala werden die Nominierten durch eine Fachjury bestehend aus Klub-Trainern, -Sportchefs und -Captains sowie Coaches der SFV-Nationalteams ausgewählt.

Für das Endergebnis zählen die Stimmen der Fachjury, von ausgewählten Medienschaffenden und der Fans zu je einem Drittel. Das Publikumsvoting läuft ab sofort bis am 5. Dezember unter www.swissfoottballnight.ch.