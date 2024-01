Wer gewinnt die begehrte «Iconic»-Trophäe? Keystone

Die besten Schweizer Fussballerinnen und Fussballer des Kalenderjahres 2023 werden am Montagabend in einer gemeinsamen Veranstaltung des Schweizerischen Fussballverbandes und der Swiss Football League ausgezeichnet. Hier bist du am 18.30 Uhr hautnah mit dabei.