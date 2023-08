Tote bei Massenpanik in Stadion in Madagaskar

Bei einer Massenpanik in einem Stadion in Madagaskar sind mindestens dreizehn Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 Menschen wurden in einem Gedränge am Eingang des Stadions verletzt. Das Unglück ereignete sich bei der Eröffnungsfeier der Spor

26.08.2023