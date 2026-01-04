Metz-Spieler Tahirys Dos Santos wurde beim Brand in Crans-Montana schwer verletzt.

Der 19-jährige Fussballer Tahirys Dos Santos erlitt bei der Brandkatastrophe von Crans-Montana schwere Verbrennungen. Laut seinem Berater ging er noch einmal in die brennende Bar zurück, um seine Freundin zu retten.

Redaktion blue Sport Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 19-jährige Fussballer Tahirys Dos Santos erlitt Verbrennungen an rund 30 Prozent seines Körpers.

Er konnte sich zunächst retten, kehrte dann aber laut seinem Berater in die brennende Bar zurück.

Dos Santos und seine Freundin werden in Spitälern behandelt, eine Prognose ist noch offen. Mehr anzeigen

Bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana ist auch der 19-jährige Fussballer Tahirys Dos Santos schwer verletzt worden. Der Franzose zog sich Verbrennungen an rund 30 Prozent seines Körpers zu. Das sagte sein Berater Christophe Hutteau dem französischen Nachrichtensender BFMTV.

Demnach befand sich Dos Santos beim Ausbruch des Feuers im Erdgeschoss der Bar «Le Constellation» und konnte sich zunächst in Sicherheit bringen. Als er bemerkte, dass seine Freundin noch im Innern war, sei er jedoch ins brennende Gebäude zurückgekehrt, um sie zu retten.

Im Spital in Stuttgart

Laut Hutteau ist der Fussballer ansprechbar und kann selbständig atmen – «ein gutes Zeichen». Dennoch sei es für eine Prognose noch zu früh, er leide «furchtbar». Dos Santos wird in einem spezialisierten Brandverletzten-Zentrum in Stuttgart behandelt. Auch seine Freundin wurde verletzt und befindet sich ebenfalls im Spital, wie die deutsche Zeitung «Bild» berichtet.

Der Verteidiger spielt seit Sommer 2024 in der zweiten Mannschaft des Ligue-1-Clubs FC Metz, wie die Plattform Transfermarkt ausweist. Sein Berater betonte, man werde ihn auf dem Weg zurück unterstützen. «Wir stehen voll hinter ihm», sagte Hutteau. Dos Santos habe nicht nur körperlich schwere Verletzungen erlitten, sondern auch ein psychisches Trauma.

Beim Brand an Silvester kamen in Crans-Montana 40 Menschen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt, viele davon schwer.