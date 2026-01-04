  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schwer verletzt im Spital Fussball-Profi (19) rettete Freundin aus dem Flammen-Inferno

Sven Ziegler

4.1.2026

Metz-Spieler Tahirys Dos Santos wurde beim Brand in Crans-Montana schwer verletzt.
Metz-Spieler Tahirys Dos Santos wurde beim Brand in Crans-Montana schwer verletzt.

Der 19-jährige Fussballer Tahirys Dos Santos erlitt bei der Brandkatastrophe von Crans-Montana schwere Verbrennungen. Laut seinem Berater ging er noch einmal in die brennende Bar zurück, um seine Freundin zu retten.

Redaktion blue Sport

04.01.2026, 10:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 19-jährige Fussballer Tahirys Dos Santos erlitt Verbrennungen an rund 30 Prozent seines Körpers.
  • Er konnte sich zunächst retten, kehrte dann aber laut seinem Berater in die brennende Bar zurück.
  • Dos Santos und seine Freundin werden in Spitälern behandelt, eine Prognose ist noch offen.
Mehr anzeigen

Bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana ist auch der 19-jährige Fussballer Tahirys Dos Santos schwer verletzt worden. Der Franzose zog sich Verbrennungen an rund 30 Prozent seines Körpers zu. Das sagte sein Berater Christophe Hutteau dem französischen Nachrichtensender BFMTV.

Demnach befand sich Dos Santos beim Ausbruch des Feuers im Erdgeschoss der Bar «Le Constellation» und konnte sich zunächst in Sicherheit bringen. Als er bemerkte, dass seine Freundin noch im Innern war, sei er jedoch ins brennende Gebäude zurückgekehrt, um sie zu retten.

Im Spital in Stuttgart

Laut Hutteau ist der Fussballer ansprechbar und kann selbständig atmen – «ein gutes Zeichen». Dennoch sei es für eine Prognose noch zu früh, er leide «furchtbar». Dos Santos wird in einem spezialisierten Brandverletzten-Zentrum in Stuttgart behandelt. Auch seine Freundin wurde verletzt und befindet sich ebenfalls im Spital, wie die deutsche Zeitung «Bild» berichtet.

Tragödie in Crans-Montana. 19-jähriger Fussball-Profi schwer verletzt ausgeflogen

Tragödie in Crans-Montana19-jähriger Fussball-Profi schwer verletzt ausgeflogen

Der Verteidiger spielt seit Sommer 2024 in der zweiten Mannschaft des Ligue-1-Clubs FC Metz, wie die Plattform Transfermarkt ausweist. Sein Berater betonte, man werde ihn auf dem Weg zurück unterstützen. «Wir stehen voll hinter ihm», sagte Hutteau. Dos Santos habe nicht nur körperlich schwere Verletzungen erlitten, sondern auch ein psychisches Trauma.

Beim Brand an Silvester kamen in Crans-Montana 40 Menschen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt, viele davon schwer.

Mehr zum Thema

«Wir sind ständig den Tränen nah». Walliser Spitaldirektor spricht über Zustände nach Brand-Inferno

«Wir sind ständig den Tränen nah»Walliser Spitaldirektor spricht über Zustände nach Brand-Inferno

Gasel bei Köniz BE. Mann (33) stirbt bei Unfall mit Kran

Gasel bei Köniz BEMann (33) stirbt bei Unfall mit Kran

Crash bei Mumpf AG. Zwei Autos kollidieren frontal – fünf Verletzte

Crash bei Mumpf AGZwei Autos kollidieren frontal – fünf Verletzte

Meistgelesen

Walliser Spitaldirektor spricht über Zustände nach Brand-Inferno
Jüngstes Opfer war 14 Jahre alt – 16 weitere Tote identifiziert
Ständerat sorgt mit Äusserung zu Bar-Inferno für Empörung
Neues Foto wirft noch mehr Fragen zum Bau der Inferno-Bar auf
Holdener kämpft ums Podest – beendet Rast die Siegesserie von Shiffrin?