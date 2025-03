Wie heissen die Frisuren, welche die Nati-Stars (v.l.: Vargas, Zakaria, Sanches) spazieren tragen? KEYSTONE

Unserer Offensive gegen Nordirland? Eine haarige Sache! Da sind die Frisuren der Nati-Spieler um einiges ideenreicher und eleganter. blue Sport checkt die Frisuren von Embolo & Co. und sagt, wie diese heissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unsere Nati-Spieler gehören zu den (Frisuren)-Vorbildern der Teenager-Jungs. Quasi an jeder Ecke sieht man Fades, Baby Mullets, Buzz Cuts oder Ceasar Cuts.

Frisuren und ihre Bezeichnungen? Eine haarige Sache. Mit Hilfe von Expertinnen von «Angela Coiffeur» in Wetzikon Zürich benennt blue Sport die Frisuren von Embolo, Vargas und Sanches.

Einmal wöchentlich lasse er sich die Haare schneiden, sagt Nati-Flügel Ruben Vargas zu blue Sport. Mehr anzeigen

Seit gut 5 Jahren läuft Ruben Vargas für die Nati auf. Seit gut 5 Jahren mit derselben oder ähnlicher Frisur. Auf den Seiten kurz, oben länger. Was 2019 noch unüblich war, sieht man heute an jeder Ecke. Quasi jeder (fussballspielende) Teenager trägt die Haare so wie er oder zumindest ähnlich.

Man glaubt es Vargas kaum, wenn er sagt «die Frisur ist mir nicht so wichtig, die Haare wachsen ja schnell wieder nach». Immerhin geht er einmal wöchentlich zum Coiffeur und weiss genau, wie seine Frisur heisst. «Ich habe einen Taper Fade», sagt er zu blue Sport.

«Ich lasse mir einmal wöchentlich die Haare schneiden», sagt Ruben Vargas. KEYSTONE

Der Fade-Stil ist ein Haarschnitt, der in den 40er und 50er schon US-Soldaten trugen und bei dem das Haar an den Seiten und am Hinterkopf mit einem Rasierapparat so kurz wie möglich geschnitten wird und oben in beliebiger Länge ausläuft. Davon gibts diverse Varianten, kleine oder grössere Nuancen im Schnitt und viele Bezeichnungen. Nebst dem Taper Fade, gibt's den Low-, den Mid- und den High Fade.

Und was ist ein Baby Mullet? Vargas schmunzelt und sagt: «Das ist ein ähnlicher Schnitt wie meiner. Der Unterschied ist einzig, dass die Haare am Hinterkopf länger sind.» Einen Baby Mullet habe er auch schon getragen, so der Sevilla-Söldner, «aber das ist schon lange her».

Vargas' Frisur nennt man Taper Fade. KEYSTONE

Bei all den Frisuren und ihren Bezeichnungen kann man leicht den Durchblick verlieren. Baby Mullet, Ceasar Cut, Buzz Cut, Braids oder Undercut? Und wie bezeichnet man die auffällige Frisur von Youngster Alvyn Sanches? Vargas: «Das nennt man wohl einen Afro mit Fade...»

Vor seinem unglücklichen Nati-Debüt (Kreuzbandriss) konnte Alvyn Sanches unter seinem Afro mit Fade noch lachen. KEYSTONE

Unsere Nati-Stars präsentieren im Trainingscamp eine breite Palette an Trendfrisuren. Eine haarige Sache. Mit Hilfe von Expertinnen von «Angela Coiffeur» in Wetzikon Zürich pickt blue Sport noch drei, vier Spieler heraus und wagt sich an einen kleinen Frisuren-Check.

Andi Zeqiri trägt wie Vargas ebenfalls einen Fade («to fade» auf Deutsch verblassen, ausblenden). An den Seiten und hinten jedoch kürzer getrimmt als Variante. Diese Variante nennt sich Mid Fad.

Genk-Stürmer Andi Zeqiri mit einem Mid Fade. KEYSTONE

Aufwändig ist die Frisur, welche Isaac Schmidt derzeit trägt, bei den sogenannten Braids werden die Haare geflochten. Häufig werden dazu Extensions verwendet.

Nati-Neuling Isaac Schmidt trägt die Haare geflochten – sogenannte Braids. KEYSTONE

Keine Braids, sondern sogenannte Cornrows trägt YB-Stürmer Joel Monteiro. Da werden die Haare entlang der Kopfhaut geflochten.

YB-Stürmer Joel Monteiro mit Cornrows. KEYSTONE

Embolo und Muheim mit Buzz Cut

Je heisser die Tage, desto beliebter dieser Schnitt. Der Buzz Cut ist die einfachste Frisur zum selber schneiden. Die Haare sind auf dem ganzen Kopf gleich kurz (1,5 bis 6 Millimeter). In der Nati tragen Denis Zakaria, Miro Muheim und seit kurzem auch Breel Embolo einen Buzz Cut.

Breel Embolo trägt seit neustem den Sommerschnitt schlechthin. KEYSTONE

Auch HSV-Söldner Miro Muheim hat einen Buzz Cut. KEYSTONE

Hajdari wie Julius Cäsar

Und was trägt Lugano-Verteidiger Albian Hajdari? Sein Fade Cut nennt sich auch Ceasar Cut. Anscheinend verdanken die Männer diesen Haarschnitt dem römischen Feldherrn Julius Cäsar, der einen Kurzhaarschnitt mit nach vorne gekämmtem Pony trug, um die Glatze auf der Stirn zu verbergen.

Albian Hajdari trägt ein Ceasar Cut. Namensgeber der Frisur? Der grosse römische Feldherr Julius Cäsar. KEYSTONE

Egal ob mit Taper Fade, Buzz Cut oder Baby Mullet auf dem Kopf, die Nati braucht gegen Luxemburg am Dienstagabend im Kybunpark einen Sieg.

