Tatjana Haenni beugt sich über neue Dossiers Keystone

RB Leipzig beruft die Schweizerin Tatjana Haenni zur Vorsitzenden der Geschäftsführung.

Keystone-SDA SDA

Die 59-Jährige tritt den Posten am 1. Januar 2026 an und wird damit als erste Frau einen deutschen Profi-Fussballklub führen. Dies gab der Bundesligist bekannt.

Tatjana Haenni prägte den Frauenfussball in der Schweiz über Jahre: Als frühere Direktorin beim Schweizerischen Fussballverband verantwortete sie zentrale Entwicklungsprojekte, zuvor hatte sie 23 Länderspiele absolviert. Auf internationaler Ebene arbeitete sie für UEFA und FIFA, bei denen sie massgeblich Programme zur Professionalisierung des Frauenfussballs mitgestaltete.

Seit Januar 2023 wirkt Haenni als sportliche Direktorin der amerikanischen Profiliga NWSL in New York. Nun zieht es sie zurück nach Europa – mit der Aufgabe, Leipzig in der Erfolgsspur zu halten.