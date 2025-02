Taulant Xhaka wurde kürzlich für 400 Pflichtspiele für den FC Basel geehrt Keystone

Der FC Basel verliert eine grosse Identifikationsfigur. Taulant Xhaka, der praktisch seine ganze Laufbahn beim FCB verbracht hat, will seine Profikarriere auf Ende Saison beenden.

Keystone-SDA, lemi, sda SDA

Xhaka kam 2003 in die Nachwuchsabteilung des FCB und arbeitete sich bis in die erste Mannschaft hoch. Mit Ausnahme einer eineinhalbjährigen Leihe zu den Grasshoppers lief der Abräumer im Zentrum immer für Rotblau auf. Aktuell stehen 406 Pflichtspiele zu Buche. Mit dem FCB wurde er sechsmal Schweizer Meister und viermal Cupsieger, dazu kommt ein Cupsieg mit GC.

In dieser Saison kam er nur zwölfmal zum Einsatz, meist als Einwechselspieler. Nur einmal in der Meisterschaft und zweimal im Cup stand Xhaka in der Startelf. Nun sei er auf den Verein zugekommen und habe um eine Vertragsauflösung gebeten, schreibt der Klub in einer Mitteilung. «Für mich war immer wichtig, dass ich selber entscheiden kann, wann ich mit dem Fussball aufhöre», wird Xhaka zitiert. «Ich werde Ende März 34 Jahre alt und was könnte besser passen, als mit 34, der Zahl, die ich seit der Jugend auf dem Rücken trage, aufzuhören.»

Taulant Xhaka spielte bis zur U21 für die Schweiz, schlug dann aber einen anderen Weg ein als sein eineinhalb Jahre jüngerer Bruder Granit. Aufgrund der starken Konkurrenz auf seiner Position in der «Nati» entschied sich Taulant Xhaka, fortan für Albanien zu spielen. An der EM 2016 kam es zum Bruderduell zwischen Taulant und Granit, das die Schweiz 1:0 für sich entschied.