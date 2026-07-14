Grosse Feier zum Abschied

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Nun geht es für die Nati-Spieler in die Ferien. Zuvor wird aber noch einmal kräftig gefeiert.

Das war's auch von unserer Seite. Vielen Dank fürs Mitlesen und einen schönen Nachmittag. Die nächsten Nati-Spiele stehen dann im Herbst an.