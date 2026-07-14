TickerNati lässt sich feiern
Xhaka wird bejubelt – «wir wollen euch glücklich machen!»
Die Fussball-Nationalmannschaft ist nach einer historischen Weltmeisterschaft zurück in der Schweiz. Auf dem Turbinenplatz in Zürich wird die Nati von tausenden Fans empfangen.
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Fringer über Embolo-Rot: «Mit jeder Stunde rege ich mich noch mehr auf»Rolf Fringer spricht im Gespräch mit blue Sport über das bittere WM-Aus der Schweizer Nati und den Platzverweis gegen Breel Embolo.
Grosse Feier zum Abschied
Nun geht es für die Nati-Spieler in die Ferien. Zuvor wird aber noch einmal kräftig gefeiert.
Das war's auch von unserer Seite. Vielen Dank fürs Mitlesen und einen schönen Nachmittag. Die nächsten Nati-Spiele stehen dann im Herbst an.
«Hoffe, wir konnten euch glücklich machen!»
«Ich hoffe, wir konnten euch glücklich machen», sagt Captain Granit Xhaka an die Fans gerichtet. Es sei noch schwierig, die vergangenen Wochen zu rekapitulieren. «Mit etwas Glück hätten wir es noch weiter schaffen können, aber das gehört zum Spiel.» Nun sei es an der Zeit, etwas abzuschalten und die Zeit mit der Familie zu geniessen.
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«Absolut crazy, dass Leute um die Zeit aufstehen»
Nati-Goalie Gregor Kobel blickt mit Stolz zurück auf die WM. «Es war mega, natürlich haben wir vom Halbfinal geträumt, aber wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben», sagt Kobel. Und: «Dass Leute um 3 Uhr nachts aufstehen, um ein Spiel von uns zu sehen, ist einfach crazy!»
Jetzt gibt es einen Rückblick
Marius Egger
In einem kurzen Rückblick schauen die Fans gemeinsam mit der Mannschaft noch einmal zurück auf die WM. Es wird viel gejubelt. Als die Bilder des Argentinien-Spiels gezeigt werden, gibt es auch vereinzelte Pfiffe.
Kapitän Xhaka wird gefeiert
Granit Xhaka steht auf der Bühne.
Auch Nati-Kapitän Granit Xhaka lässt sich von den Fans bejubeln. Bei ihm wird es noch einmal deutlich lauter.
Auch Embolo ist auf der Bühne!
Breel Embolo ist auf der Bühne.
Nati-Stürmer Breel Embolo ist da! Trotz seines Platzverweises gegen Argentinien wird er von den Fans frenetisch empfangen. Jubel brandet auf dem Turbinenplatz dabei.
Jetzt kommen die Spieler!
Jetzt kommen die Spieler auf die Bühne. Riesen-Jubel auf dem Turbinenplatz. Den Anfang macht der Schlussmann, Gregor Kobel betritt unter tosendem Applaus die Bühne.
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Yakin: «Diese Bilder waren grossartig»
Murat Yakin
«Wir hatten richtig Gänsehaut», sagt Nati-Trainer Murat Yakin angesprochen auf die Euphorie hier in der Schweiz. Er wisse, dass die Spiele zu teils schwierigen Zeiten ausgetragen worden seien. «Aber wenn die Fans um 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr aufstehen und wir dann diese Bilder sehen, das ist grossartig». Die Mannschaft habe alles gegeben. «Wir können stolz sein», sagt der Nati-Coach unter tosendem Applaus der Fans.
Peter Knäbel bedankt sich
«Wir haben alles gegeben», sagt Peter Knäbel auf der Bühne. Der SFV-Präsident ist stolz auf die Leistung der Mannschaft. «Wir nehmen das mit als Verantwortung für die Zukunft. Geniesst den heutigen Tag und feiert schön», ruft er in Richtung der Fans.