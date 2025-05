An der WM 2026 werden in Deutschland voraussichtlich nur wenige Spiele im Free-TV übertragen. Keystone

Die deutsche Telekom hat die TV-Rechte für die Fussball-WM 2026 erworben. Sie darf in Deutschland alle 104 Spiele des Turniers übertragen. Das Paket enthält aber noch mehr Veranstaltungen.

Die Telekom hat den Zuschlag für die Übertragungsrechte der Fussball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr erhalten. Mit ihrem Bezahlsender MagentaTV wird das Telekommunikationsunternehmen in Deutschland die 104 Partien der WM 2026 für ihre Kunden zeigen. Zu dem Rechte-Paket gehören weitere Turniere, darunter die Frauen-WM 2027.

«Die Telekom hat das grösste Rechtepaket gekauft, das es jemals gab», sagte Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom. Zu dem umfassenden Vertrag mit dem Fussball-Weltverband FIFA gehören auch die U20-Weltmeisterschaften der Junioren 2025 und 2027. Das Paket umfasst insgesamt 272 Live-Übertragungen.

ARD und ZDF gehen leer aus - Sub-Lizenzen möglich

Alle Spiele sollen für Kunden des Telekommunikationsunternehmens zu sehen sein. Offen blieb zunächst, wo die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Falle der Qualifikation fürs Turnier frei empfangbar zu sehen sein werden. Durch den Rundfunkstaatsvertrag ist allerdings gesichert, dass sie gratis zu empfangen sein müssen. Theoretisch könnte die Telekom die Spiele der DFB-Auswahl selbst im Free-TV anbieten.

Leer ausgegangen bei der Ausschreibung des Fussball-Weltverbandes FIFA sind ARD und ZDF, die bei den vorherigen WM-Turnieren die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gezeigt haben. Möglich ist jedoch, dass die beiden öffentlich-rechtlichen Sender bei der Telekom Sub-Lizenzen erwerben. Eine entsprechende Einigung gab es für die EM 2024.

Grösste Endrunde der WM-Geschichte

Mit erstmals 48 Mannschaften und den über 100 Partien wird das Männer-Turnier 2026 die grösste Endrunde der WM-Geschichte. Gespielt wird in den USA, in Mexiko und in Kanada. Das Eröffnungsmatch wird am 11. Juni 2026 angepfiffen, das Endspiel fünf Wochen später am 19. Juli.

Allein in der Gruppenphase wird es 72 Spiele geben. Zum Vergleich: 2022, als die WM vom 20. November bis zum 18. Dezember in Katar ausgetragen wurde und Argentinien angeführt von Kapitän Lionel Messi den Titel holte, wurden insgesamt 64 Partien gespielt.

Für die Übertragung der WM der Männer 2026 gab die Telekom einen Teil ihres TV-Personals bekannt. Als Moderator ist Johannes B. Kerner für MagentaTV im Einsatz, Wolff Fuss wird unter anderem die Spiele der deutschen Nationalmannschaft kommentieren.

