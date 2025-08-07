Unfreundliches Freundschaftsspiel zwischen Betis und Como 07.08.2025

Was als gewöhnliches Testspiel geplant war, endet im Chaos: Die Partie zwischen Betis Sevilla und Como wird am Mittwoch von einer wüsten Massenschlägerei überschattet – und ein Schweizer ist mittendrin.

Kurz vor dem Pausenpfiff kommt es im andalusischen Cádiz beim Spielstand von 0:2 aus Sicht von Betis zu einer hitzigen Auseinandersetzung.

Auslöser sind mehrere harte Tacklings der von Cesc Fábregas gecoachten Italiener. Die Emotionen kochen über: Betis-Star Pablo Fornals verpasst Gegenspieler Máximo Perrone nach einer Schubserei eine Ohrfeige, Perrone schlägt mit der Faust zurück.

Eine Rudelbildung entwickelt sich – die Fäuste fliegen. Betis-Stürmer Chucho Hernández will einen Como-Spieler schlagen, trifft jedoch versehentlich Teamkollege Natan im Gesicht.

Zwischen Como und Betis Sevilla geht es heiss zu und her. imago

Ersatzspieler und Trainer eilen auf den Platz, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Mittendrin ist auch Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez. Der Schweizer im Betis-Trikot versucht seine Mit- und Gegenspieler zu besänftigen – tatsächlich beruhigen sich die Gemüter nach einigen Augenblicken wieder.

Fornals und Perrone sehen schliesslich beide die Rote Karte. Nach kurzer Unterbrechung geht es ohne die beiden weiter. Como gewinnt das «Freundschaftsspiel» am Ende mit 3:2.

