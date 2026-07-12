Weltmeisterschaft
Thiaw nicht mehr Nationaltrainer des Senegals
Pape Thiaw ist seinen Job als Nationaltrainer des Senegals los
Keystone
Der senegalesische Fussballverband trennt sich von Nationaltrainer Pape Thiaw und seinen Staffmitgliedern getrennt, wie er bekannt gibt.
Das afrikanische Team scheiterte im Sechzehntelfinal gegen Belgien nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung bis zur 86. Minute noch mit 2:3 nach Verlängerung. Thiaw, der einst in der Schweiz spielte, war seit Dezember 2024 im Amt. Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt.