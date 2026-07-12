Der senegalesische Fussballverband trennt sich von Nationaltrainer Pape Thiaw und seinen Staffmitgliedern getrennt, wie er bekannt gibt.

Das afrikanische Team scheiterte im Sechzehntelfinal gegen Belgien nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung bis zur 86. Minute noch mit 2:3 nach Verlängerung. Thiaw, der einst in der Schweiz spielte, war seit Dezember 2024 im Amt. Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt.