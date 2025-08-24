In seiner typischen Art: Thomas Müller lässt nach dem Siegtor seinen Emotionen freien Lauf Keystone

Thomas Müller ist in der MLS beim 3:2-Heimsieg der Vancouver Whitecaps gegen St. Louis City der gefeierte Mann.

Keystone-SDA SDA

Der langjährige Bayern-Spieler verwandelte bei seinem Startelf-Debüt für die Kanadier in der in der 14. Minute der Nachspielzeit einen Foulpenalty gegen Roman Bürki.

Schon bei seinem rund 30-minütigen MLS-Debüt vor einer Woche gegen Houston (1:1) hatte Müller getroffen, doch sein Tor wurde wegen Offsides aberkannt. Nun schlug der Weltmeister von 2014, der sein neues Team als Captain anführte, erneut in der Schlussphase zu – diesmal gab es am Siegtreffer keine Zweifel.

Vancouver drehte die Partie nach zweimaligem Rückstand. Bei den Gästen musste sich der Berner Goalie Roman Bürki bereits vor der Pause einmal (von Ben White) per Foulpenalty bezwingen lassen.