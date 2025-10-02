  1. Privatkunden
300. Tor der Karriere Thomas Müller holt ersten Titel mit Vancouver

SDA

2.10.2025 - 07:36

Thomas Müller führt die Vancouver Whitecaps zum Gewinn der kanadischen Meisterschaft.
Bild: Keystone
Bild: Keystone

Keine zwei Monate nach seinem Wechsel nach Übersee darf Thomas Müller bereits seinen 1. Titel bejubeln: Der langjährige Bayern-Profi gewinnt mit den Vancouver Whitecaps die kanadische Meisterschaft.

Keystone-SDA

02.10.2025, 07:36

02.10.2025, 07:49

Beim 4:2-Sieg über Lokalrivale Vancouver FC war Müller mit einem Tor und einer Vorlage massgeblich beteiligt. Mit jetzt 36 Titeln ist der Weltmeister von 2014 nun der erfolgreichste deutsche Fussballer vor seinem langjährigen Teamgefährten Toni Kroos.

Bereits in der 5. Minute leitete Müller mit einer Vorlage die frühe Führung für das Team aus der nordamerikanischen Profiliga MLS ein. In der 10. Minute verwandelte er einen Foulpenalty zum 2:0 – es war zugleich das 300. Tor seiner Profikarriere.

