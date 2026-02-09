  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Frauenfussball Thun gewinnt erstmals, Csillag trifft für Liverpool

SDA

9.2.2026 - 10:31

Die Frauen des FC Thun feiern den ersten Sieg in dieser Saison
Die Frauen des FC Thun feiern den ersten Sieg in dieser Saison
Keystone

Die Übersicht von Keystone-SDA zum aktuellen Geschehen in der Schweizer Women's Super League und der Blick auf die Leistungen der Nati-Spielerinnen in den ausländischen Ligen.

Keystone-SDA

09.02.2026, 10:31

Women's Super League

DAS SPIEL DER WOCHE. Endlich ist er da, der erste Sieg für die Frauen des FC Thun. Nachdem die Berner Oberländerinnen vor der Winterpause bis auf ein Unentschieden nur verloren hatten, sicherten sie sich gegen den FC Luzern den ersten Sieg der Saison mit einem 4:2-Erfolg. An der Offensive scheint in der Winterpause also gearbeitet worden zu sein. Vor dem Sieg gegen Luzern hatte Thun in zwölf Spielen nur zehnmal getroffen.

RANGLISTENSITUATION. An der Spitze der Tabelle hat sich nichts verändert. Servette liegt nach einem 3:0-Sieg gegen Zürich weiterhin ungeschlagen vorne. Die Grasshoppers liegen als erste Verfolger sieben Punkten zurück. Am Ende der Tabelle hat Thun die Aarauerinnen überholt. Diese stehen nach einer 0:3-Niederlage gegen YB weiter ohne Sieg und mit nur drei Punkten da.

DIE NÄCHSTE RUNDE. In Zürich kommt es zum Klassiker. Der FCZ empfängt Basel im Letzigrund. Die Partie wird als «Doppelspiel» ausgetragen – vor den Frauen treffen die Männer des FCZ auf Luzern. Zudem reisen die bis anhin ungeschlagenen Genferinnen nach Aarau. Ob Servette auf dem Kunstrasenplatz ausgerechnet über das Tabellenschlusslicht stolpert, wird sich zeigen.

Schweizerinnen in ausländischen Ligen

ENGLAND. Aurélie Csillag ist in Topform. Beim 4:1-Sieg von Liverpool gegen Aston Villa erzielte sie tief in der Nachspielzeit das letzte Tor der Partie – ihr erstes in der englischen Super League. Noelle Maritz dagegen vermochte im Dress von Aston Villa nicht zu überzeugen. Nach 45 Minuten wurde sie ausgewechselt.

ITALIEN. Juventus Turin feierte einen 2:0-Sieg gegen Como. Die Schweizerinnen Viola Calligaris und Lia Wälti standen beide von Beginn an auf dem Platz. Rund fünf Minuten vor dem Pausenpfiff lieferte die Captain des Schweizer Nationalteams den Assist zum 1:0.

SPANIEN. Sydney Schertenleib gewann mit Barcelona souverän 3:0 gegen Logrono. Die 19-Jährige stand während der gesamten 90 Minuten auf dem Platz, war jedoch an keinem der drei Tore direkt beteiligt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Barcelona in der 50. Minute das 1:0. Sechs Minuten später stand es bereits 3:0.

Meistgelesen

Rogentin auf Zwischenrang 2 – die Schweizer Favoriten noch am Start
Spital schickt Baby mit Schädelbruch wieder nach Hause
«Lindsey hat das Risiko in Kauf genommen und muss es jetzt tragen»

Videos aus dem Ressort

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Von Füllkrug über Endrick bis zu Semenyo. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im internationalen Fussball.

07.01.2026

Andri Ragettli: «Mein einziges Ziel dieses Jahr waren die Olympischen Spiele»

Andri Ragettli: «Mein einziges Ziel dieses Jahr waren die Olympischen Spiele»

07.02.2026

Thun-Präsident Gerber: «Ich traue uns den Meistertitel zu»

Thun-Präsident Gerber: «Ich traue uns den Meistertitel zu»

Andres Gerber muss immer mehr Fragen zu einem möglichen Meistertitel des FC Thun beantworten. Im Interview mit blue Sport verrät der Klub-Präsident, dass man mit der Mannschaft noch gar keine Meisterprämien ausgehandelt habe.

08.02.2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Andri Ragettli: «Mein einziges Ziel dieses Jahr waren die Olympischen Spiele»

Andri Ragettli: «Mein einziges Ziel dieses Jahr waren die Olympischen Spiele»

Thun-Präsident Gerber: «Ich traue uns den Meistertitel zu»

Thun-Präsident Gerber: «Ich traue uns den Meistertitel zu»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Super League. Deutscher Mittelfeldspieler für GC

Super LeagueDeutscher Mittelfeldspieler für GC

«Keiner darf über seinen Klub hinaus entscheiden». Saudi-Liga mit klarer Ansage an Ronaldo – fehlt er auch beim nächsten Spiel?

«Keiner darf über seinen Klub hinaus entscheiden»Saudi-Liga mit klarer Ansage an Ronaldo – fehlt er auch beim nächsten Spiel?

Er gab sein Debüt in der Serie A. Dieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden

Er gab sein Debüt in der Serie ADieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden