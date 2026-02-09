Die Frauen des FC Thun feiern den ersten Sieg in dieser Saison Keystone

Die Übersicht von Keystone-SDA zum aktuellen Geschehen in der Schweizer Women's Super League und der Blick auf die Leistungen der Nati-Spielerinnen in den ausländischen Ligen.

Keystone-SDA SDA

Women's Super League

DAS SPIEL DER WOCHE. Endlich ist er da, der erste Sieg für die Frauen des FC Thun. Nachdem die Berner Oberländerinnen vor der Winterpause bis auf ein Unentschieden nur verloren hatten, sicherten sie sich gegen den FC Luzern den ersten Sieg der Saison mit einem 4:2-Erfolg. An der Offensive scheint in der Winterpause also gearbeitet worden zu sein. Vor dem Sieg gegen Luzern hatte Thun in zwölf Spielen nur zehnmal getroffen.

RANGLISTENSITUATION. An der Spitze der Tabelle hat sich nichts verändert. Servette liegt nach einem 3:0-Sieg gegen Zürich weiterhin ungeschlagen vorne. Die Grasshoppers liegen als erste Verfolger sieben Punkten zurück. Am Ende der Tabelle hat Thun die Aarauerinnen überholt. Diese stehen nach einer 0:3-Niederlage gegen YB weiter ohne Sieg und mit nur drei Punkten da.

DIE NÄCHSTE RUNDE. In Zürich kommt es zum Klassiker. Der FCZ empfängt Basel im Letzigrund. Die Partie wird als «Doppelspiel» ausgetragen – vor den Frauen treffen die Männer des FCZ auf Luzern. Zudem reisen die bis anhin ungeschlagenen Genferinnen nach Aarau. Ob Servette auf dem Kunstrasenplatz ausgerechnet über das Tabellenschlusslicht stolpert, wird sich zeigen.

Schweizerinnen in ausländischen Ligen

ENGLAND. Aurélie Csillag ist in Topform. Beim 4:1-Sieg von Liverpool gegen Aston Villa erzielte sie tief in der Nachspielzeit das letzte Tor der Partie – ihr erstes in der englischen Super League. Noelle Maritz dagegen vermochte im Dress von Aston Villa nicht zu überzeugen. Nach 45 Minuten wurde sie ausgewechselt.

ITALIEN. Juventus Turin feierte einen 2:0-Sieg gegen Como. Die Schweizerinnen Viola Calligaris und Lia Wälti standen beide von Beginn an auf dem Platz. Rund fünf Minuten vor dem Pausenpfiff lieferte die Captain des Schweizer Nationalteams den Assist zum 1:0.

SPANIEN. Sydney Schertenleib gewann mit Barcelona souverän 3:0 gegen Logrono. Die 19-Jährige stand während der gesamten 90 Minuten auf dem Platz, war jedoch an keinem der drei Tore direkt beteiligt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Barcelona in der 50. Minute das 1:0. Sechs Minuten später stand es bereits 3:0.