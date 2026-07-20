Klaksvik oder Zalgiris: Thuns zweiter Gegner in der Qualifikation der Champions League wäre eine weniger hohe Hürde als der erste. Dies ergibt die Auslosung.

Nach Zagreb wäre vor Klaksvik oder Zalgiris: Der steinige Weg von Captain Marco Bürki und den Thunern in die Champions League nimmt weiter Formen an

Am Dienstag startet der FC Thun gegen Dinamo Zagreb in die Champions-League-Qualifikation. Gelingt den Berner Oberländern gegen den kroatischen Meister die Überraschung, wäre die nächste Hürde etwas weniger hoch. Thuns Gegner in der 3. Qualifikationsrunde hiesse Klaksvik oder Kauno Zalgiris. Klaksvik ist der amtierende färöische Meister, Kauno Zalgiris der Meister Litauens.

Die Spieltermine der 3. Qualifikationsrunde sind der 4./5. sowie 11. August. Thuns Partien der 2. Runde gegen Dinamo Zagreb stehen am Dienstag dieser und nächster Woche an (jeweils 20.00 Uhr).

Sollte Thun gegen Dinamo Zagreb das Nachsehen haben, ginge es in der Qualifikation der Europa League weiter. Der Gegner dort wären die Isländer von Vikingur Reykjavik oder Hapoel Be'er Sheva aus Israel.

St. Gallen muss sich in der Europa-League-Qualifikation in dieser Woche gegen das portugiesische Schwergewicht Benfica Lissabon behaupten. Im eher unwahrscheinlichen Erfolgsfall ginge es gegen den Sieger des Duells zwischen Sheriff Tiraspol aus Moldawien oder Maccabi Tel Aviv weiter.