Timo Werner war zuletzt in Leipzig meistens nur Ersatzspieler Keystone

Timo Werner wechselt leihweise bis Ende Saison von Leipzig in die Premier League zu Tottenham. Die Kaufoption für den 27-jährigen Stürmer soll dem Vernehmen nach bei 17 Millionen Euro liegen.

Für Werner ist es eine Rückkehr nach London. Der deutsche Internationale spielte von 2020 bis 2022 für den FC Chelsea, der ihn für 53 Millionen Euro von Leipzig übernommen hatte und zwei Jahre später mit grossem Verlust wieder an die Sachsen abgab.

In Leipzig gehörte Werner zuletzt nicht mehr zu den Stammspielern. In der Champions League kam er gar nie und in der Bundesliga nur zweimal von Beginn weg zum Einsatz. Auch im Hinblick auf die Europameisterschaft in diesem Sommer in Deutschland benötigt der Angreifer Spielpraxis.

SDA