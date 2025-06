Tirana bereitet sich auf das gefährlichste Länderspiel Europas vor

Serbische Anhänger drohen während der Partie zwischen Serbien und Albanien im Oktober 2014 den Platz zu stürmen. KEYSTONE

Am Samstag kommt es in der WM-Qualifikation zum brisanten Duell zwischen Albanien und Serbien. Vor elf Jahren endete die Partie im Chaos. Nun sollen Hochsicherheitsmassnahmen einen weiteren Eklat verhindern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Oktober 2014 führte eine Drohne mit einer Grossalbanien-Flagge beim EM-Qualifikationsspiel Serbien gegen Albanien zu einem Spielabbruch und heftigen Tumulten.

Elf Jahre später kommt es in Tirana erneut zum Duell – dieses Mal unter massivem Polizeischutz.

Hochmoderne Sicherheitsvorkehrungen und Anti-Drohnen-Technik sollen eine Wiederholung der Geschehnisse verhindern.

Ganze Strassenzüge rund ums Stadion werden gesperrt, der Einsatz von Spezialeinheiten ist geplant. Mehr anzeigen

14. Oktober 2014, Partizan-Stadion, Belgrad. In der ersten Halbzeit des EM-Qualifikationsspiels zwischen Serbien und Albanien sind etwas mehr als 41 Minuten gespielt, da unterbricht der englische Schiedsrichter Martin Atkinson die Partie urplötzlich.

Der Grund: Wenige Meter über dem Rasen schwebt eine Drohne, an der eine schwarz-rote Flagge hängt. Sie zeigt die Umrisse Grossalbaniens, zu dem auch von Albanern bewohnte Gebiete wie der Kosovo gehören. Ein ganz heikles Thema im serbisch-albanischen Raum – und für die Serben «eine Provokation der Albaner», wie sich der Kommentator des serbischen TV-Senders «PTC» sofort festlegt.

Dann eskaliert die Situation im Partizan-Stadion. Serbien-Stürmer Stefan Mitrovic reisst die Flagge aus der Luft. Sogleich wird sie ihm von Albanien-Spielern abgenommen, die sie vom Spielfeld tragen wollen. Doch die kommen nicht weit, werden nach wenigen Metern von einem serbischen Betreuer gestoppt, der aufs Spielfeld stürmt und den Flaggenträger mit einem Stuhl attackiert. Dann fliegen die Fäuste.

Bei der Schlägerei auf dem Platz kommt auch ein Stuhl zum Einsatz. KEYSTONE

Kurz darauf sind auch erste Fans auf dem Platz und attackieren albanische Spieler. Diese flüchten in die Katakomben und weigern sich, wieder auf das Spielfeld zurückzukehren. Schiedsrichter Atkinson bricht die Partie ab, am grünen Tisch wird sie später als Sieg Albaniens gewertet.

Das Rückspiel in Albanien, welches unter grössten Sicherheitsvorkehrungen über die Bühne geht, gewinnt Serbien 2:0. Am Ende jubeln aber die Albaner, die sich für die EM qualifizieren.

Hochsicherheitsspiel in Tirana

Elf Jahre später treffen die beiden Nationen am Samstag wieder aufeinander. In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 kommt es in Tirana zu dem mit Spannung erwarteten Duell. Neben den beiden Teams bereiten sich auch Polizei und Sicherheitsdienste auf kräfteraubende 90 Minuten vor.

Laut Medienberichten setzt der albanische Fussballverband in Zusammenarbeit mit dem Staatssicherheitsdienst, der Polizei und anderen Behörden fortschrittlichste Sicherheitsmassnahmen im und um das Stadion ein.

Dafür sollen moderne Kameras mit Gesichtserkennung und zusätzliche mobile Kameras eingerichtet werden, die jegliche Bewegung auf den Tribünen und rund um das Stadion in Echtzeit überwachen. Hinzu kommen zahlreiche Vorschriften für Stadionbesucher.

Das Gebiet um das Stadion wird zur Sperrzone erklärt, alle heranführenden Strassen vollständig gesperrt. In der Umgebung überwachen Anti-Drohnen-Systeme das Geschehen, um eine Wiederholung der Vorfälle von 2014 zu vermeiden. Die Sicherheitslage gleicht einem Staatsbesuch, kontrolliert von einer sehr hohen Präsenz an Polizei- und Anti-Terror-Einheiten.

Szenen wie 2014, als eine Drohne mit albanischer Flagge über das Stadion flog, sollen dieses Mal verhindert werden. KEYSTONE

UFEA lässt Paarung zu

Dass Serbien und Albanien überhaupt in der gleichen WM-Qualifikationsgruppe spielen dürfen, liegt übrigens an einer UEFA-Einschätzung. Demnach werden politische Spannungen bei der Auslosung zwar berücksichtigt, allerdings nur in Fällen akuter Konflikte oder wenn die Sicherheit der Spieler und Zuschauer ernsthaft gefährdet wäre. Lediglich dann wird nicht zugelassen, dass bestimmte Nationen in dieselbe Gruppe gelost werden können.

Bei der Paarung Serbien – Albanien trifft das laut UEFA aktuell nicht zu.