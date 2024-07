Copa América: Messi führt Titelverteidiger Argentinien erneut ins Finale Der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung bei der Copa América lebt bei Argentinien nach dem Finaleinzug weiter. Im Halbfinal wird Kanada 2:0 besiegt. 10.07.2024

Der amtierende Südamerika- und Weltmeister kann noch einmal einen drauflegen. Argentinien wiederholt das Ergebnis des Eröffnungsspiels und zieht ins Finale ein. Auch Messi trifft erstmalig.

Lionel Messi, dessen Einsatz im Metlife Stadium in East Rutherford nahe New York City aufgrund einer Beinverletzung bis zuletzt nicht als sicher galt, spielte von Anfang an und erzielte seinen ersten Treffer des Turniers – nachdem er im Viertelfinal einen Penalty verschossen hatte. Der 37-Jährige fälschte einen Schuss von Enzo Fernandez zum 2:0 ab. In der ersten Halbzeit hatte Julian Alvarez getroffen.

Im Endspiel der Copa América trifft der Weltmeister Argentinien auf den Sieger der zweiten Halbfinal-Begegnung zwischen Kolumbien und Uruguay. Für Kanada, das erstmals als Gast an der Südamerika-Meisterschaft teilnahm, geht es am Samstag noch um Platz 3.

